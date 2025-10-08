Feriado del 10 de octubre: la ciudad que celebra la fiesta más dulce del país ideal para visitar el fin de semana largo

A solo 60 kilómetros de CABA, este rincón tambero de la provincia de Buenos Aires es una gran opción para disfrutar del fin de semana largo por el feriado del 10 de octubre.

A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Cañuelas se prepara para su evento más esperado del año: la Fiesta del Dulce de Leche , que tendrá lugar en noviembre. Pero quienes aprovechen el feriado del 10 de octubre ya pueden ir tomando nota y, disfrutar de todo lo que este rincón bonaerense tiene para ofrecer.a solo 60 kilómetros de la Ciudad.

En estas semanas previas a la gran celebración, el municipio vive un clima de expectativa. No solo porque se acerca una de las fiestas más convocantes del calendario provincial, sino también porque Cañuelas es mucho más que su famoso dulce . Con historia, campo, gastronomía y un aire de tranquilidad difícil de encontrar cerca de la capital, el lugar se consolida como una escapada perfecta para quienes buscan desconectarse sin viajar lejos durante un fin de semana largo .

Además, octubre llega con varias propuestas locales para aprovechar el feriado : ferias, paseos rurales, actividades familiares y la posibilidad de probar los productos típicos que luego protagonizan la fiesta más dulce del país.

El feriado del 10 de octubre ofrece la excusa perfecta para pasear por Cañuelas, probar sus sabores y recorrer sus ferias locales . Cada segundo domingo del mes, de 10 a 18, se realiza la tradicional Feria Rural “Del campo al consumidor” , donde más de 40 productores locales venden sus chacinados, dulces, verduras, licores, miel y artesanías. La entrada es libre y gratuita, y el ambiente es tan relajado como auténtico.

Otra parada recomendada es Uribelarrea, una localidad vecina conocida por su arquitectura antigua, sus calles de tierra y su espíritu de pueblo. Allí se celebra la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal, un clásico que cada año convoca a miles de personas con música, gastronomía y un ambiente festivo.

Para quienes prefieren un plan más tranquilo, el paseo por el centro de Cañuelas también tiene su encanto: cafés, panaderías con recetas tradicionales, almacenes rurales y, por supuesto, muchas oportunidades para probar el famoso dulce de leche artesanal, que se vende en distintas versiones y envases, desde las marcas locales más conocidas hasta pequeños emprendimientos familiares.

La fiesta del dulce de leche en Cañuelas

La Fiesta del Dulce de Leche se celebrará este año en noviembre, en el marco de la Expo Cañuelas, cuya fecha no se ha oficializado. El evento, que se realiza desde 1995, reúne a productores, emprendedores y artistas de toda la provincia. Allí se realiza el concurso oficial que elige los mejores dulces tradicionales y repostero, además de una votación del público tras una gran degustación abierta.

Durante tres días, el predio se llena de carpas, stands y espectáculos de primer nivel. Han pasado por su escenario figuras como Abel Pintos, La Sole, Los Nocheros, Miranda, Los Auténticos Decadentes y Luciano Pereyra. El acceso es gratuito y el lugar cuenta con amplias comodidades: estacionamiento, sanitarios accesibles, patio cervecero, zonas de descanso y espacios para chicos.

Cañuelas es reconocida como la “Cuna Nacional de la Industria Lechera”, título que honra su historia vinculada a La Martona, la primera industria láctea integral del país, fundada en 1889. Esa herencia sigue viva en cada frasco de dulce, en los tambos familiares y en el espíritu de una comunidad que mantiene la tradición sin dejar de mirar al futuro.