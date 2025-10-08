Atención: nuevos feriados agregados en el calendario de octubre ¿Quiénes podrán disfrutarlos?







A diferencia de septiembre, el calendario de feriados de octubre llega con grandes novedades que ayudarán a muchos a tomar un merecido descanso.

Octubre viene con más feriados para la gente que septiembre. Freepik

A diferencia de su antecesor, octubre es un mes que cuenta con un día de descanso a nivel nacional en su calendario de feriados. Pero este no será el único asueto que podrán disfrutar los argentinos, ya que hay varios afortunados que contarán con una jornada extra de asueto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien de momento el que alcanzará a todo el país es el viernes 10 de octubre, pero un cierto grupo tendrá un privilegio que no esperaba, ya que el miércoles 15 del décimo mes de este 2025 podrán tener en medio de la semana una día no laborable.

Feriados Descanso El calendario de feriados a nivel local le da un día de descanso extra a la gente. Freepik

A qué se debe el feriado del 15 de octubre de 2025 El miércoles 15 de octubre no integrará el calendario nacional de feriados, pero sí habrá un día no laborable. El partido de Tres de Febrero celebrará su aniversario fundacional y a esto hay que sumar dos localidades más de la Provincia de Buenos Aires.

Garré del partido de Guaminí y Acevedo del partido de Pergamino también festejarán sus fundaciones, por lo que estos lugares no tendrán actividades en el sector público. El resto, deberá esperar la decisión de su empleador para ver si se adhieren o no al día de asueto.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados