El heredero que potenció su fortuna de millones al combinar chocolates con cereales: quién es Giovanni Ferrero

Con mucha ambición, utilizó el legado familiar para hacer aún más grande la compañía que fundó su abuelo.

El empresario aprovechó el legado de su familia para expanderlo por todo el mundo. Getty Images

Es normal que muchos empresarios hayan empezado su camino al heredar millones de dólares, producto del negocio familiar. Pero al momento de tomar las riendas, es necesario tener la capacidad suficiente para mantener a flote el imperio o encontrar maneras de potenciarlo.

Giovanni Ferrero logró forjar una fortuna combinando el legado chocolatero que tenía bajo su mando con una de las compañías productoras de cereales más importantes del mundo. Así, logró afianzar aún más su posición dentro de la industria de los alimentos.

Giovanni Ferrero Forbes El Grupo Ferrero comandado por Giovanni se ha quedado con las golosinas más populares del mundo. Forbes La historia de Giovanni Ferrero, el único heredero de la empresa familiar Nieto de Pietro e hijo de Michele, él y su hermano tenían la misión de comandar el Grupo Ferrero al momento de la muerte de este último. Lamentablemente para él, este falleció en un accidente de bicicleta en 2011 y su papá en 2015, por lo que era el único que tendría la posibilidad de llevar este adelante.

La compañía era dueña absoluta de los dulces más conocidos del mundo: Ferrero Rocher, Nutella, toda la línea de productos Kinder y los Tic Tacs. Parte de la estrategia era tomar a quienes eran su competencia y comprarlos, por lo que, con el correr de los años, adquirió marcas estadounidenses como Butterfinger, Crunch, Baby Ruth, Nerds, SweeTarts, Laffy Taffy y Gobstopper.

Pero el verdadero golpe sobre la mesa de Giovanni fue adquirir WK Kellogg, que fabricaba Froot Loops y Corn Flakes, en una suma de 3.1 mil millones de dólares. En total, bajo su mandato gastó cerca de 13 mil millones comprando 19 empresas en 8 países distintos en los últimos diez años. Incluso introdujo nuevas líneas de cereal, que combinó con los chocolates que ya encantaban a todos en el planeta, logrando aumentar aún más su influencia en la industria.

Miles de millones: el patrimonio de Giovanni Ferrero Actualmente, el patrimonio neto de Giovanni Ferrero está estimado en 56.1 mil millones de dólares, producto de todas las fábricas que tiene en su poder el Grupo Ferrero. En total, se estima que sus productos se distribuyen en más de 170 países a lo largo y ancho del mundo. También es un reconocido filántropo, que suele centrar su atención en el cuidado del medio ambiente. Durante el brote de coronavirus, donó 10 millones de euros a la comisión nacional de emergencia del gobierno italiano para ayudar a combatir la enfermedad.

