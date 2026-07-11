El imperio de Gianluigi Aponte: quién es el hombre más rico de Suiza y cómo construyó su fortuna

Mientras el país europeo se prepara para enfrentar a la Selección argentina el Mundial 2026, uno de sus ciudadanos más poderosos vuelve a quedar bajo la lupa. Se trata del fundador de MSC, valuado en decenas de miles de millones de dólares.

El duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 también pone el foco sobre una de las figuras empresariales más influyentes del país europeo. Se trata de Gianluigi Aponte , creador de Mediterranean Shipping Company (MSC) , la compañía de transporte marítimo de contenedores más grande del mundo y una de las mayores potencias logísticas del planeta.

De acuerdo con el ranking en tiempo real elaborado por Forbes, actualizado al 8 de julio de 2026 , el empresario posee un patrimonio estimado en u$s44.800 millones , cifra que lo ubica en el puesto 40 entre las mayores fortunas del planeta. En la edición anual Billionaires 2026 , confeccionada con datos al 10 de marzo , su riqueza había sido calculada en u$s44.500 millones , posición que lo colocó en el lugar 44 del ranking global.

En ambos casos, Aponte aparece como la persona más rica de Suiza , país donde reside desde hace décadas. Aunque nació en Italia , posteriormente obtuvo la ciudadanía suiza tras establecerse en Ginebra .

A sus 86 años , el empresario continúa siendo una referencia dentro del grupo familiar que fundó hace más de medio siglo junto a su esposa, Rafaela Aponte-Diamant , quien participó activamente desde los primeros años de la compañía y se encargó, entre otras tareas, del diseño interior de los barcos de la división de cruceros.

Actualmente, la conducción ejecutiva del conglomerado quedó en manos de su hijo Diego Aponte , mientras que la propiedad continúa repartida entre el matrimonio, considerado uno de los casos más exitosos de empresarios self made del sector naviero.

De un préstamo de u$s200.000 a la empresa líder del transporte marítimo

El nacimiento de MSC tuvo lugar en 1970, cuando Gianluigi Aponte, entonces capitán de barco, y Rafaela decidieron adquirir su primera embarcación gracias a un préstamo de u$s200.000.

La pareja se había conocido años antes en la isla italiana de Capri, y poco después comenzó a construir el negocio que décadas más tarde dominaría el comercio marítimo mundial. El segundo barco que incorporaron a la empresa recibió precisamente el nombre de Rafaela.

Con el paso del tiempo, la compañía amplió su presencia hasta convertirse en un actor central del transporte internacional. En 2022, MSC desplazó a la danesa Maersk y pasó a ocupar el primer lugar entre las navieras de contenedores del mundo.

El crecimiento no se limitó únicamente al transporte marítimo. El grupo también desarrolló divisiones dedicadas a los cruceros turísticos (MSC Cruises), la logística terrestre mediante Medlog y la administración de terminales portuarias a través de Terminal Investment Limited (TIL).

La expansión mundial de los puertos

Uno de los movimientos estratégicos más importantes de los últimos años estuvo vinculado al negocio portuario. Según informó Forbes en marzo de 2025, un consorcio encabezado por BlackRock y con Terminal Investment Limited como socio mayoritario, con una participación del 70%, alcanzó un acuerdo para adquirir 43 puertos pertenecientes al magnate hongkonés Li Ka-shing, propietario de CK Hutchison, en una operación valuada en u$s23.000 millones.

La transacción incluía dos terminales ubicadas sobre el estratégico Canal de Panamá y tenía como objetivo convertir a MSC en el principal operador portuario del mundo, con presencia en más de 100 terminales distribuidas en 54 países.

Sin embargo, el avance del acuerdo quedó frenado desde julio de 2025 luego de que Beijing manifestara su rechazo y CK Hutchison anunciara la incorporación de un inversor estratégico chino.

La revista Forbes también señaló que, entre enero de 2022 y marzo de 2025, el grupo destinó más de u$s40.000 millones a nuevas inversiones, incluyendo barcos, puertos, hospitales e incluso una empresa italiana de trenes de alta velocidad.

Solo en embarcaciones, MSC adquirió o encargó 370 buques, por un valor superior a u$s31.000 millones, según estimaciones de VesselsValue.

La expansión continuó durante 2026. De acuerdo con Forbes, el 30 de junio de ese año TIL anunció una inversión de u$s1.400 millones para adquirir el 49% del puerto indio de Adani Vizhinjam, asociado al empresario Gautam Adani, cuya fortuna fue estimada por la revista en u$s88.400 millones.

La terminal, situada sobre una de las rutas marítimas más importantes entre Europa, Medio Oriente y Asia, movilizó más de dos millones de contenedores (TEUs) durante sus primeros 18 meses y proyecta multiplicar por cuatro su capacidad antes de 2028.

La apuesta por el negocio petrolero

En paralelo al transporte de contenedores, el grupo comenzó a explorar un mercado completamente nuevo: los superpetroleros. Una investigación publicada por Forbes el 17 de marzo de 2026 reveló que la naviera surcoreana Sinokor Merchant Marine inició a fines de 2025 una agresiva compra de buques VLCC, coincidiendo con la fuerte escalada de tarifas provocada por la guerra con Irán y las dificultades de navegación en el Estrecho de Ormuz.

MSC, una de las principales empresas marítimas. Turismo CABA

La publicación rastreó registros corporativos en Panamá y detectó que gran parte de esas embarcaciones pertenece a sociedades denominadas "Haut Brion", presididas por Mario Aponte, primo de Gianluigi y ejecutivo histórico de MSC.

Al menos 11 empresas panameñas fueron identificadas como propietarias de buques valuados en más de u$s900 millones. Otros 20 petroleros, con un valor superior a u$s820 millones, fueron registrados en Liberia, aunque la revista aclaró que no pudo confirmar oficialmente si también forman parte del patrimonio de MSC.

Si ese vínculo terminara de comprobarse, MSC y Sinokor controlarían conjuntamente 76 superpetroleros, una flota valuada en aproximadamente u$s6.700 millones, equivalente al 8% de toda la capacidad mundial de este tipo de embarcaciones, según cálculos de Veson Nautical.

La inversión total del grupo en este segmento, donde anteriormente no tenía presencia, fue estimada entre u$s900 millones y u$s1.700 millones.

El conflicto en Medio Oriente impulsó además un incremento sin precedentes en los valores del transporte marítimo de petróleo. Los contratos spot desde la región hacia China llegaron a cotizar hasta u$s485.959 diarios por buque, mientras que los acuerdos de largo plazo superaron los u$s111.000 por día, por encima incluso de los registros alcanzados durante la pandemia.

Analistas del sector, entre ellos Fredrik Dybwad, de Fearnley Securities, plantearon que la estrategia conjunta podría apuntar a ganar capacidad para influir sobre los precios internacionales del mercado de petroleros.

El presente de la empresa

La solidez financiera de MSC también quedó reflejada cuando decidió poner fin, en enero de 2023, a la alianza 2M, el acuerdo que durante una década mantuvo con Maersk para compartir capacidad en 185 barcos.

Con cerca del 20% del transporte mundial de contenedores bajo su control, la empresa optó por operar de forma completamente independiente.

Pese a su enorme dimensión internacional, MSC mantiene un perfil extremadamente reservado. La compañía no publica balances financieros y, habitualmente, evita realizar comentarios públicos sobre sus operaciones.

Mientras el Mundial concentra la atención sobre el enfrentamiento entre Argentina y Suiza, el mayor imperio naviero del planeta continúa expandiendo su influencia desde los puertos comerciales hasta el estratégico negocio de los superpetroleros.