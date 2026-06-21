De cuánto es la fortuna de Kylian Mbappé, el goleador histórico de Francia

Con disciplina e inteligencia, este futbolista no se destaca solo en la cancha.

Kylian Mbappé se convirtió en una de las máximas figuras del fútbol mundial antes de siquiera cumplir los 30 años. Su carrera deportiva, acompañada por acuerdos comerciales de primer nivel, lo posicionó entre los atletas con mayores ingresos de todo el planeta .

La estrella francesa no solo construyó un legado dentro de la cancha, sino que también desarrolló una estructura económica que se nutre de salarios multimillonarios , inversiones estratégicas y una poderosa marca personal que sigue creciendo año tras año junto a él.

Kylian Mbappé es uno de los futbolistas más destacados del mundo.

Nacido el 20 de diciembre de 1998 en París y criado en Bondy , Mbappé dio sus primeros pasos en el AS Bondy bajo la supervisión de su padre, Wilfried Mbappé. Más tarde pasó por el prestigioso centro de formación Clairefontaine antes de desembarcar en el AS Mónaco .

Su llegada definitiva se dio en la temporada 2016-2017, con apenas 18 años, donde fue una de las piezas centrales del equipo que ganó la Ligue 1 y alcanzó las semifinales de la Champions League.

Hasta ese momento, sus ingresos eran relativamente bajos para un futbolista de élite, sus primeros contratos eran de u$s1,5 millones anuales. Pero todo cambió en 2017, cuando Paris Saint-Germain lo compró en una operación que terminó costando u$s200 millones, una de las cifras más altas de la historia del fútbol.

Ese traspaso multiplicó sus ingresos, ya que su sueldo bruto anual pasó a ubicarse en u$s25 millones, mientras que, sumando premios y compromisos comerciales, sus ganancias llegaron a los u$s30 millones por temporada sin impuestos.

El crecimiento económico continuó en 2022, cuando el PSG logró retenerlo con uno de los acuerdos más elevados que recibió un deportista profesional, con un paquete que superaba los u$s200 millones por año entre salarios y bonos.

Kylian Mbappé El jugador es internacional absoluto con la Selección de Francia. Gentileza - Ig: @k.mbappe

Su llegada al Real Madrid

Después de varios intentos frustrados, Real Madrid concretó su incorporación en 2024 mediante un traspaso sin costo, ya que el delantero terminó su vínculo contractual con el PSG. Como nadie tuvo que pagar por su llegada al equipo, Mbappé pudo negociar condiciones extraordinarias, con un acuerdo que incluyó una prima de fichaje estimada en u$s164 millones, distribuida a lo largo de cinco años.

Su sueldo fijo bajó respecto a lo que percibía en París, aunque sigue siendo uno de los más altos del mundo. Para la temporada 2025-2026, su salario bruto fue de unos 31,25 millones de euros anuales.

Uno de los puntos principales de la negociación estuvo en sus derechos de imagen, ya que mientras el Real Madrid suele repartir esos ingresos en partes iguales con sus figuras, Mbappé consiguió retener hasta el 80% de esos beneficios yle permitió explotar su propia marca.

Mbappé Con 27 años, el delantero francés juega en el Real Madrid. Gentileza - Ig: @k.mbappe

Los millones que gana fuera de la cancha

La actividad comercial es fundamental dentro de su estructura financiera, ya que sus ingresos extradeportivos son de u$s25 millones por año. Entre sus principales socios comerciales están Nike, Dior, Hublot, Oakley y EA Sports, además de otras empresas internacionales.

Nike lo acompaña desde la infancia y desarrolló varias líneas exclusivas de botines Mercurial con su nombre. Su popularidad también creció gracias a los videojuegos, ya que la franquicia FIFA, de EA Sports, lo eligió como imagen principal en varias ediciones, volviéndolo todavía más famoso.

Pero Mbappé no se limitó a los contratos publicitarios, en 2024, a través de Coalition Capital, adquirió una participación mayoritaria en el club francés Stade Malherbe Caen. También se metió en inversiones de tecnología, coleccionables digitales y distintos proyectos deportivos.

Incluso rechazó una propuesta histórica proveniente de Arabia Saudita, cuando Al-Hilal le ofreció un contrato de u$s772 millones por una sola temporada, un monto extraordinario que hasta el día de hoy sigue sin precedentes en la industria deportiva. El francés decidió descartar la oferta y priorizar su llegada a España.

mbappe @equipedefrance Entre sus mayores logros se destaca haber sido campeón del mundo con su país en 2018. Gentileza - Ig: @equipedefrance

El patrimonio de Kylian Mbappé

Las estimaciones más recientes indican que el patrimonio neto de Kylian Mbappé es de u$s250 millones. Su estructura de ingresos se divide en varias fuentes que trabajan en simultáneo, por un lado, obtiene u$s70 millones anuales por su actividad futbolística, entre salarios, primas y bonos de rendimiento.

Por el otro lado, suma u$s25 millones por acuerdos comerciales y emprendimientos personales. En un año con competencias internacionales de primer nivel, sus ingresos totales pueden alcanzar los u$s95 millones. De todas formas, más allá de las cifras, el delantero francés diseñó una estrategia financiera increíble para un deportista de su edad.

Teniendo el control de su imagen, la adquisición de activos deportivos y la diversificación de inversiones, se entiende perfectamente por qué su fortuna sigue creciendo incluso fuera de temporada. Con apenas 27 años en 2026, Mbappé ya construyó uno de los patrimonios más importantes del deporte mundial y todavía tiene gran parte de su carrera profesional por delante.