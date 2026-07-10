Lautaro Carmona, CEO de Unitech: "La inteligencia artificial ya no solo asiste a la Justicia: ahora también ejecuta procesos"

La modernización del Estado avanza con la IA, procesos inteligentes y herramientas para agilizar la gestión judicial y pública. Millones de usuarios en la región.

Lautaro Carmona, presidente y CEO de Unitech, sostiene que la inteligencia artificial marca un cambio de paradigma en la Justicia al automatizar procesos, fortalecer la trazabilidad y acelerar la transformación digital del Estado

La transformación digital dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad concreta dentro de la administración pública y el sistema judicial. La incorporación de inteligencia artificial generativa, agentes inteligentes y plataformas capaces de interpretar información abre una nueva etapa para organismos que durante años buscaron reemplazar el papel por expedientes electrónicos y procesos digitales.

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En ese escenario, Unitech aparece como uno de los actores del sector del software. La compañía argentina, con más de tres décadas de trayectoria, desarrolla soluciones para poderes judiciales, gobiernos y empresas, con plataformas como IURIX y TRAMIX, utilizadas por millones de usuarios en América Latina y Europa. En los últimos meses también presentó una solución basada en inteligencia artificial multiagente que busca acelerar la gestión judicial sin perder el control humano sobre las decisiones.

En diálogo con Ámbito , Lautaro Carmona , presidente y CEO de Unitech, analizó el presente de la digitalización del Estado, el impacto de la inteligencia artificial en la Justicia, los desafíos tecnológicos que todavía enfrenta el sector público y los planes de expansión de la compañía.

Periodista: Desde Unitech, ¿cómo evalúa hoy el grado de avance de la transformación digital en el sistema judicial y en el sector público en Argentina?

Lautaro Carmona: La transformación digital judicial y pública avanzó mucho, aunque de forma desigual. Hoy existen poderes judiciales y organismos que trabajan con expedientes ciento por ciento digitales, firma digital, interoperabilidad, servicios online, infraestructura cloud y asistentes de inteligencia artificial para acelerar procesos. Al mismo tiempo, otros todavía conviven con papel, sistemas legados y procesos fragmentados. El desafío ya no consiste en digitalizar por digitalizar, sino en construir procesos más simples, trazables, seguros y centrados en el ciudadano.

P.: Unitech trabaja desde hace más de 30 años con organismos públicos. ¿Qué cambió en la demanda desde la irrupción de la inteligencia artificial?

L.C.: La conversación cambió por completo. Antes el objetivo era eliminar el papel o implementar expedientes electrónicos. Hoy los organismos buscan automatizar tareas, asistir a los usuarios, organizar grandes volúmenes de información y tomar decisiones apoyadas en datos. La inteligencia artificial aceleró esa necesidad. Por eso desarrollamos un portfolio amplio de soluciones basadas en IA, con implementaciones productivas en distintas jurisdicciones, donde los agentes inteligentes y los workflows agenciales permiten acelerar procesos administrativos y judiciales.

P.: La compañía habla de transformación digital cognitiva. ¿Qué implica ese concepto?

L.C.: Significa combinar expediente electrónico, firma digital, interoperabilidad, datos e inteligencia artificial para que los sistemas no solo registren información, sino que también la comprendan. La incorporación de modelos de IA generativa permitió desbloquear una enorme capacidad de análisis sobre la información que ya administraban nuestras plataformas. Eso facilita interpretar documentos, clasificarlos, sugerir acciones y asistir al usuario durante todo el proceso. En la práctica resuelve demoras, tareas repetitivas, búsquedas complejas y sobrecarga operativa.

Equipos especializados desarrollan soluciones de inteligencia artificial, gestión documental y expedientes electrónicos para acelerar procesos, fortalecer la seguridad de la información y avanzar hacia una Justicia y un Estado cada vez más digitales

P.: ¿Qué impacto concreto tienen hoy tecnologías como la inteligencia artificial generativa, el análisis predictivo o los sistemas multiagente dentro de la Justicia?

L.C.: Hoy ese impacto ya es tangible. Con nuestras soluciones IURIX Mind e IURIX Mind Flow incorporamos agentes inteligentes capaces de leer y clasificar documentos automáticamente, resumir expedientes complejos, asistir en la redacción de escritos, buscar jurisprudencia, detectar patrones estadísticos, sugerir próximos pasos y automatizar actuaciones repetitivas. La inteligencia artificial dejó de ser solamente un asistente. Ahora también puede ejecutar acciones dentro del expediente judicial bajo reglas previamente definidas y siempre con supervisión humana.

P.: Plataformas ya son utilizadas por millones de personas. ¿Qué mejoras aportan para organismos y ciudadanos?

L.C.: Aportan trazabilidad de punta a punta sobre todos los procesos judiciales y administrativos. También permiten acceso permanente a la información, consultas online durante las veinticuatro horas y procesos completamente auditables. El resultado es menos papel, mayor transparencia y una experiencia mucho más ágil tanto para ciudadanos como para abogados y funcionarios públicos.

Los desafíos para una Justicia 100% digital

P.: Cuando se habla de una Justicia ciento por ciento digital aparecen distintos desafíos. ¿Cuáles considera que hoy representan los principales cuellos de botella?

L.C.: Existen varios factores. La convivencia con sistemas legados sigue siendo uno de ellos, junto con la falta de interoperabilidad entre organismos, distintos niveles de inversión tecnológica y cierta resistencia cultural al cambio. También necesitamos marcos claros para incorporar inteligencia artificial con responsabilidad. No resulta igual utilizar herramientas públicas sobre datos sensibles que integrar esos modelos dentro de plataformas que administran expedientes judiciales y permiten controlar todo el ciclo de vida de la información. En Justicia siempre debe preservarse la trazabilidad, la privacidad y el control humano.

P.: En ese escenario también aparece el concepto de soberanía tecnológica. ¿Qué importancia tiene?

L.C.: Es un aspecto central. No se trata de rechazar soluciones globales, sino de integrarlas con criterio. Cuando hablamos de organismos públicos o poderes judiciales trabajamos con información extremadamente sensible. Por eso se necesitan herramientas adaptadas al marco normativo local, con continuidad operativa, auditabilidad y pleno control institucional sobre los datos.

La compañía que lidera Carmona exhibió sus desarrollos de inteligencia artificial aplicada a la Justicia durante ExpoJud, donde mostró soluciones para automatizar expedientes, mejorar la interoperabilidad y agilizar la gestión de organismos públicos

P.: La compañía tiene presencia en América Latina y Europa. ¿Dónde observa hoy las mayores oportunidades de crecimiento?

L.C.: Latinoamérica atraviesa una segunda ola de modernización. Muchos Estados ya no buscan únicamente expediente electrónico. Ahora requieren inteligencia aplicada, interoperabilidad, identidad digital y servicios mucho más cercanos al ciudadano. Europa también representa una oportunidad importante, aunque con desafíos regulatorios propios y una fuerte demanda de soluciones seguras.

P.: ¿Dónde encuentra hoy el mayor crecimiento del negocio?

L.C.: Nuestro principal crecimiento continúa concentrado en Justicia y sector público, donde contamos con una trayectoria muy sólida. Al mismo tiempo, el mundo corporativo abre oportunidades muy interesantes cuando las organizaciones necesitan trazabilidad, gestión documental, automatización, identidad digital y análisis de procesos críticos.

El talento y la expansión, claves del próximo paso

Great Place to Work es una organización internacional que elabora uno de los rankings más reconocidos del mundo sobre los mejores lugares para trabajar, a partir de encuestas a los empleados y de la evaluación de las prácticas de gestión de personas de las empresas

P.: Unitech volvió a destacarse en este ranking. ¿Qué peso tiene la cultura organizacional dentro de una empresa tecnológica?

L.C.: Tiene un impacto directo sobre la innovación. Competir ya no depende únicamente del producto. También depende de la capacidad del equipo para aprender, adaptarse y colaborar. Haber ingresado por primera vez al Top 10 y ocupar el sexto lugar entre las empresas tecnológicas refleja una cultura basada en confianza, respeto y compañerismo, que nos permite atraer y retener talento.

Carmona presentó el concepto de "Expediente Cognitivo", una evolución del expediente electrónico que incorpora inteligencia artificial para clasificar información, resumir causas y asistir en la toma de decisiones judiciales

P.: ¿Qué perfiles buscan actualmente y cómo se compite por esos profesionales?

L.C.: Buscamos especialistas funcionales con experiencia en el sector público y judicial, desarrolladores senior, expertos en análisis de datos, infraestructura, DevOps y ciberseguridad. La competencia por el talento no se gana solamente con una propuesta económica. También exige propósito, desafíos reales, aprendizaje permanente y un entorno donde las personas puedan crecer profesionalmente.

P.: Más allá del rol de CEO, ¿cómo es Lautaro Carmona puertas adentro y qué lugar ocupa el desarrollo de los equipos?

L.C.: Soy bastante parecido dentro y fuera de la empresa. Me considero una persona curiosa, inquieta y muy orientada a construir junto con otros. Busco equilibrar la exigencia del negocio con una mirada humana sobre el equipo. En una compañía que desarrolla tecnología para mejorar instituciones, el liderazgo no puede limitarse a cumplir objetivos. También debe crear el contexto para que cada persona despliegue su mejor versión.

"Ese equilibrio entre innovación, talento y propósito es el que buscamos sostener todos los días", resumió Carmona.