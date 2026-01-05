La fiebre por la cocina al aire libre crece con el camping, el vanlife y hasta el patio de casa: cada salida se vuelve una excusa para comer mejor. En un mercado que mueve millones, un horno plegable promete evitar el drama de cargar equipos pesados y terminar comiendo a las apuradas.
El innovador invento que te hará sentir un maestro pizzero con toda tu famiia y amigos
El boom de la cocina al aire libre mueve millones y suma un aliado plegable: promete pizza crocante sin cargar un horno.
El Vennoe T01 busca ser una opción “pro” en tamaño mini: se arma rápido, se guarda con todo adentro y se transporta sin renegar. La promesa encaja perfecto en una juntada: sacar una pizza grande en minutos, sin depender de un horno fijo ni resignar ese toque crocante.
Invento millonario: de qué trata este horno portátil
Si alguna vez armás campamento o salís en motorhome, ya lo sabés: la cocina suele quedar para lo último. Entre el espacio, el peso y el humo, terminás yendo por lo más fácil. Este horno apunta a cambiar esa lógica con un formato plegable que entra mejor en el auto y se adapta a balcones, patios o escapadas.
El diseño nació en el Reino Unido y la marca lo vende como uno de los hornos de pizza más chicos con ambición “profesional”. Pesa 10,1 kilos y ocupa 500 x 360 x 218 mm, con una reducción notable frente a equipos más tradicionales: se siente pensado para ir y venir, no para quedar fijo en un quincho.
El armado también juega a favor: lo apoyás en una superficie firme, desplegás las patas, colocás la chimenea y listo. Para guardarlo, las piezas chicas se acomodan dentro del cuerpo del horno y una correa permite llevarlo como bolso. Incluso suma una herramienta multiuso que sirve de manija y también para abrir la puerta.
A la hora de cocinar, la capacidad apunta a una pizza de 30 cm, una medida que rinde para compartir. El precalentamiento llega a temperaturas altas (aproximadamente 400 a 500 °C) en 15 a 20 minutos y la cocción de una pizza ronda un minuto, siempre que mantengas el calor y no pierdas temperatura abriendo de más.
Las características de este invento
El horno funciona con virutas de madera natural, pellets o carbón vegetal en trozos, y una carga entrega cerca de 20 minutos de combustión constante; con pellets, puede pedir recarga a mitad de camino. Si buscás un control más fino, existe la alternativa de sumar un quemador a gas, aunque se compra aparte.
Para no cocinar a ciegas, incluye termómetro integrado y una ventana de vidrio resistente que deja mirar sin abrir la puerta. Por cómo entra el fuego desde atrás, la temperatura puede volverse caprichosa y te obliga a girar la pizza con frecuencia. Y aunque nace como horno pizzero, se presta para sumar verduras, carne, pescado o incluso algo dulce. Hoy se ofrece en Kickstarter, con un precio inicial cercano a US$255 y accesorios opcionales que pueden encarecer el equipo.
