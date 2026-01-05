El innovador invento que te hará sentir un maestro pizzero con toda tu famiia y amigos + Seguir en









El boom de la cocina al aire libre mueve millones y suma un aliado plegable: promete pizza crocante sin cargar un horno.

El nuevo horno portátil busca que la pizza salga bien donde sea. Pixabay

La fiebre por la cocina al aire libre crece con el camping, el vanlife y hasta el patio de casa: cada salida se vuelve una excusa para comer mejor. En un mercado que mueve millones, un horno plegable promete evitar el drama de cargar equipos pesados y terminar comiendo a las apuradas.

El Vennoe T01 busca ser una opción “pro” en tamaño mini: se arma rápido, se guarda con todo adentro y se transporta sin renegar. La promesa encaja perfecto en una juntada: sacar una pizza grande en minutos, sin depender de un horno fijo ni resignar ese toque crocante.

descarga (34) El horno se pliega y se lleva como bolso: una idea pensada para sumar pizzas en patios, camping o escapadas sin complicarte con el equipo. Foto: Vennoe Invento millonario: de qué trata este horno portátil Si alguna vez armás campamento o salís en motorhome, ya lo sabés: la cocina suele quedar para lo último. Entre el espacio, el peso y el humo, terminás yendo por lo más fácil. Este horno apunta a cambiar esa lógica con un formato plegable que entra mejor en el auto y se adapta a balcones, patios o escapadas.

El diseño nació en el Reino Unido y la marca lo vende como uno de los hornos de pizza más chicos con ambición “profesional”. Pesa 10,1 kilos y ocupa 500 x 360 x 218 mm, con una reducción notable frente a equipos más tradicionales: se siente pensado para ir y venir, no para quedar fijo en un quincho.

El armado también juega a favor: lo apoyás en una superficie firme, desplegás las patas, colocás la chimenea y listo. Para guardarlo, las piezas chicas se acomodan dentro del cuerpo del horno y una correa permite llevarlo como bolso. Incluso suma una herramienta multiuso que sirve de manija y también para abrir la puerta.

A la hora de cocinar, la capacidad apunta a una pizza de 30 cm, una medida que rinde para compartir. El precalentamiento llega a temperaturas altas (aproximadamente 400 a 500 °C) en 15 a 20 minutos y la cocción de una pizza ronda un minuto, siempre que mantengas el calor y no pierdas temperatura abriendo de más. Las características de este invento El horno funciona con virutas de madera natural, pellets o carbón vegetal en trozos, y una carga entrega cerca de 20 minutos de combustión constante; con pellets, puede pedir recarga a mitad de camino. Si buscás un control más fino, existe la alternativa de sumar un quemador a gas, aunque se compra aparte. Para no cocinar a ciegas, incluye termómetro integrado y una ventana de vidrio resistente que deja mirar sin abrir la puerta. Por cómo entra el fuego desde atrás, la temperatura puede volverse caprichosa y te obliga a girar la pizza con frecuencia. Y aunque nace como horno pizzero, se presta para sumar verduras, carne, pescado o incluso algo dulce. Hoy se ofrece en Kickstarter, con un precio inicial cercano a US$255 y accesorios opcionales que pueden encarecer el equipo.

