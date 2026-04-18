Tenía el 10% de una empresa de 3 mil millones, pero lo vendió todo por 800 dólares: la insólita historia de Ronald Wayne

Supo ser parte de la historia de la tecnología, pero se bajó antes de tiempo y perdió una fortuna impensada.

A mediados de los años 70, una pequeña iniciativa tecnológica nacía en California sin imaginar el impacto mundial que tendría décadas después. En esa creación, tres nombres figuraban en los papeles, aunque uno de ellos terminaría quedando rápidamente en el olvido para la mayor parte del público, lo que le costó miles de millones .

Mientras los otros dos jóvenes apostaban por potenciar las computadoras personales en el mercado, el tercero aportaba su experiencia en un proyecto todavía incierto. De todas formas, la decisión que tomó en cuestión de días marcó un antes y un después en su vida y en la historia de la industria tecnológica.

Ronald Wayne no era un desconocido dentro del ámbito empresarial, antes de asociarse con Steve Jobs y Steve Wozniak , ya tenía experiencias con negocios propios, lo que le dio una perspectiva mucho más precisa y cautelosa que la de sus socios.

Pudo convertirse en uno de los hombre más ricos del mundo, pero su decisión lo dejó en las sombras.

Cuando en 1976 decidieron crear Apple , Wayne fue muy importante en los primeros pasos. Se encargó de redactar el acuerdo fundacional, aportó toda la estructura administrativa y hasta diseñó el primer logotipo de la compañía, inspirado en Isaac Newton.

A cambio de ese trabajo, recibió una participación del 10% . En ese momento, la empresa era apenas una apuesta arriesgada y la computadora Apple I , comenzaba a despertar interés en un nicho muy reducido, pero todavía no existía ninguna garantía de éxito.

Mientras Jobs impulsaba la parte comercial y Wozniak desarrollaba la tecnología, Wayne funcionaba como una figura de respaldo con una mayor experiencia en gestión.

A los 12 días de fundada la empresa: por qué Wayne decidió renunciar a sus acciones

La sociedad que formaron los tres fundadores tenía una característica que fue determinante para Wayne, cada integrante respondía con su propio patrimonio ante posibles deudas. A diferencia de sus socios, él ya contaba con bienes y antecedentes comerciales que no quería poner en riesgo. Además, era muy desconfiado del proyecto, liderado por dos jóvenes sin trayectoria empresarial.

Solo 12 días después de la creación de la empresa, tomó la decisión de vender su participación por 800 dólares, lo que cambió su vida para siempre. Un tiempo más tarde, recibió otros 1.500 dólares para cerrar cualquier reclamo futuro.

En total, abandonó la compañía por tan solo 2.300 dólares. En ese momento, la elección le parecía muy lógica, ya que evitaba posibles problemas financieros y se alejaba de una iniciativa incierta. Sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los casos más comentados dentro del mundo de los negocios, aunque no por las razones correctas.

apple logo.jpg La empresa fue creada por 3 hombres, pero hoy solo se menciona a dos. Depositphotos

De 800 dólares a 300.000 millones: la fortuna que perdió

El crecimiento de Apple en los años siguientes fue extraordinario. La empresa pasó de vender sus primeras computadoras a convertirse en un gigante tecnológico en todo el mundo. Para dimensionar el impacto de la decisión de Wayne, solo hay que tener en cuenta que Apple superó los 3 mil millones de dólares en valor de mercado.

Si hubiera conservado su 10%, su patrimonio habría alcanzado los 300 mil millones de dólares. Incluso con una participación reducida al 1%, su riqueza sería multimillonaria. Tras su salida, Wayne volvió a trabajar en otros ámbitos, exploró distintos proyectos y mantuvo un perfil bajo durante décadas. Incluso llegó a vender documentos históricos relacionados con la fundación de Apple por cifras muy inferiores a su valor posterior en subastas.

Pese a lo que muchos imaginan, él mismo aseguró en varias ocasiones que no siente arrepentimiento. Su decisión se debió a su forma de ver el riesgo y a sus intereses personales en ese momento.