De cuánto es la fortuna de Hailey Bieber, la modelo y empresaria que superó el patrimonio de Justin

Más allá de su apellido, logró construir una sólida carrera y una fortuna de millones de dólares por sí misma.

Casada con Justin desde 2018, supo abrirse camino y construir una carrera de millones de dólares.

Hailey Bieber es una de las figuras más influyentes del mundo de la moda y la belleza en la actualidad. Con una carrera que combina pasarelas, campañas publicitarias y negocios propios, logró construir una identidad sólida y una fortuna de millones más allá de su apellido.

Su popularidad creció no solo por su trabajo como modelo, sino también por su presencia en redes sociales y su capacidad para marcar tendencias. Además, su relación con Justin Bieber , uno de los artistas más famosos del mundo, la puso aún más en el centro de la escena mediática.

Casados desde 2018 , forman una de las parejas más seguidas del espectáculo. Sin embargo, en los últimos años, Hailey logró destacarse por mérito propio , especialmente tras el lanzamiento de su marca de skincare, que impulsó su fortuna a niveles sorprendentes.

Están casados desde el año 2018 y el patrimonio de ella superó el de él por primera vez.

Nacida como Hailey Baldwin en Estados Unidos, es hija del actor Stephen Baldwin , lo que la vinculó desde pequeña al mundo del espectáculo. Aun así, decidió construir su propio camino dentro de la industria de la moda. Sus primeros pasos en el modelaje llegaron en la adolescencia, cuando firmó con la agencia Ford Models en 2014.

Rápidamente comenzó a trabajar con marcas reconocidas y a desfilar en eventos internacionales, consolidando su presencia en las principales capitales de la moda. Con el tiempo, participó en campañas para firmas como Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Versace, además de aparecer en revistas como Vogue y Elle. Su estilo y versatilidad la convirtieron en una de las modelos más solicitadas de su generación .

Este crecimiento fue acompañado por su incursión en otros proyectos, como colaboraciones con marcas de moda y participaciones en televisión, lo que amplió su perfil más allá de las pasarelas.

Hailey Bieber Además de su carrera como modelo, tuvo un éxito enorme en su emprendimiento personal. Imagen: Michael Simon

El fenómeno Rhode: cómo forjó su propio imperio

En 2022, Hailey dio un paso clave en su carrera al lanzar Rhode, su marca de cuidado de la piel. La propuesta, centrada en productos simples y efectivos, conectó rápidamente con el público joven. El éxito fue inmediato: los productos se agotaban en minutos y la marca se volvió viral en redes sociales, impulsada por la estética y la influencia de la propia Hailey.

El gran salto llegó en 2025, cuando la empresa fue vendida en una operación valuada en 1.000 millones de dólares. Este acuerdo la posicionó como una empresaria de peso dentro de la industria de la belleza.

Hailey Bieber Comenzó como modelo pero actualmente es una de las empresarias más exitosas de los Estados Unidos. Imagen: Getty Images

Fortuna de millones: el patrimonio de Hailey Bieber

Actualmente, la fortuna de Hailey Bieber se estima en alrededor de 300 millones de dólares, impulsada principalmente por la venta de Rhode y sus ingresos como modelo e influencer.

Este número la ubica incluso por encima de Justin Bieber en estimaciones individuales recientes, marcando un cambio en la dinámica económica de la pareja. Su crecimiento como empresaria fue clave para alcanzar este nivel y consolidarse como una de las celebridades más exitosas de su generación.