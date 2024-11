El insólito accesorio que puede usar tu mascota y que por su popularidad se convirtió en un invento millonario

Desde su creación para proteger a los perros del sol, este accesorio no solo generó millones, sino que también fue usado por perros militares en Irak.

Este accesorio, conocido como Doggles , no solo es una solución práctica para proteger los ojos de los animales del sol y el viento, sino que también se convirtió en un artículo de moda que revolucionó el mercado. ¿Cómo surgió esta peculiar idea? La historia de su creación es tan interesante como su éxito global.

Doggles-2 (1).jpg Con ventas que superaron los 3 millones de dólares, Doggles se convirtió en un negocio más que rentable para su dueña

Cómo surgieron los Doggles

La historia de este invento revolucionario comenzó en 2004 gracias a Roni Di Lullo, una programadora de Hewlett-Packard que tuvo una inspiración mientras jugaba con su perro, un border collie llamado Midknight. "Un día noté que Midknight no podía atrapar su frisbee como de costumbre. Me di cuenta de que el sol lo estaba molestando, así que pensé: ‘¿Por qué no hacer lentes de sol para perros?’", recordó la empresaria en una entrevista con CNBC.