Para manejar acostado: el extravagante invento que revoluciona el transporte en Europa

A diferencia del resto de vehículos pensados para cuidar el medio ambiente, este modelo utiliza una particular forma de manejo.

Millones de personas eligen alternativas distintas a los vehículos tradicionales en Europa con el fin de bajar la contaminación y cuidar el medio ambiente. Es normal ver a la gente circular en bicicleta, monopatines o autos eléctricos. Por eso, muchos buscan revolucionar el transporte para entregarle más variedad a los usuarios.

La gran particularidad de este invento es la forma en la que se ubica el conductor. No es necesario ir parado o sentarse, sino que el conductor debe viajar acostado, como si estuviera volando .

La principal diferencia del Swerv está en la posición en la que se conduce. La persona debe acostarse boca abajo sobre la estructura . Esta postura tan poco común hace que el recorrido se sienta completamente distinto al de una bicicleta o un triciclo convencional.

Al circular tan cerca del suelo, la velocidad se percibe de otra manera y el diseño busca generar una sensación similar a la de volar. Esta experiencia está pensada para quienes buscan una forma diferente de moverse, más centrada en la sensación de la conducción que en la practicidad de un transporte tradicional.

El modelo cuenta con asistencia eléctrica. El mismo permite avanzar mediante un sistema que se acciona con los brazos, en lugar de utilizar los pedales convencionales. Además, puede alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h y recorrer entre 19 y 24 kilómetros con una carga completa de batería.

Por otra parte, incorpora elementos pensados para el uso diario como luces LED, guardabarros y suspensión delantera. También suma un sistema de freno en la rueda trasera, lo que completa un peso total de 37 kilos.

Swerv

Aunque el diseño permite utilizarlo en la vía pública, requiere mucha precaución debido a la posición de manejo. Por sus características, no está pensado para zonas con mucho tránsito ni para caminos con muchas curvas. En esos lugares, la visibilidad y el control pueden resultar más complicados.

En este contexto, el fabricante sugiere utilizar la seguridad adecuada para evitar grandes accidentes y mantener seguro al conductor: el casco es obligatorio, y se puede sumar protección a los codos y rodillas.

Los tres modelos disponibles y sus precios

El Swerv cuenta con tres versiones diferentes. La primera está diseñada para la vía pública y combina la asistencia eléctrica con el movimiento de los brazos. Este modelo tiene una velocidad máxima de 25 km/h, una autonomía de entre 19 y 24 kilómetros, y su precio es de u$s6.570.

La segunda variante está pensada para terrenos más difíciles. Cuenta con una estructura más resistente, neumáticos para superficies irregulares y mayor potencia para adaptarse a esos recorridos. Este modelo pesa 38 kilos y cuesta u$s4.595.

La tercera versión fue creada especialmente para niños. Su estructura puede ajustarse a medida que crecen y permite limitar la velocidad por seguridad. Alcanza un máximo de 48 km/h, tiene una autonomía de 19 kilómetros, pesa 43 kilos y su precio es de u$s3.027.