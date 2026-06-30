De cuánto es la fortuna de Jessica Alba y cómo formó un imperio millonario fuera de Hollywood

De estrella de la pantalla a referente del mundo corporativo, construyó una carrera que combinó cine, inversiones y una marca de alcance internacional.

La actriz construyó una carrera que trascendió las cámaras y la llevó por un camino muy diferente.

Jessica Alba logró algo que muy pocas figuras de Hollywood consiguen: transformar la popularidad obtenida frente a las cámaras en una plataforma para desarrollar negocios de gran escala y obtener millones . Aunque su carrera como actriz la convirtió en una de las caras más reconocidas de los años 2000, una parte importante de su patrimonio nació lejos de los estudios de filmación.

Con el paso de los años, la intérprete fue reduciendo su presencia en el cine para enfocarse en el crecimiento de una empresa dedicada a productos para el hogar, el cuidado personal y la infancia . Ese giro profesional la ubicó entre las celebridades que encontraron en el mundo empresarial una fuente de ingresos tan relevante como la actuación.

Jessica Alba nació el 28 de abril de 1981 en Pomona, California. Desde muy chica mostró interés por la actuación y comenzó a tomar clases cuando apenas tenía 12 años. Poco después consiguió sus primeras participaciones en televisión y cine, abriendo un camino que la llevaría a convertirse en una de las jóvenes promesas de Hollywood .

Su nombre quedó asociado tanto al cine como a un proyecto que llamó la atención dentro del mundo de los negocios.

Su primer gran salto llegó con la serie "Dark Angel", creada por James Cameron . La producción, emitida entre 2000 y 2002, le dio reconocimiento internacional y le permitió obtener importantes nominaciones en premios de la industria. A partir de allí empezaron a llegar propuestas para la pantalla grande.

Durante la década siguiente protagonizó películas como "Los 4 Fantásticos", "Sin City", "Into the Blue", "Good Luck Chuck" y "Valentine's Day", entre otras. Si bien varias de esas producciones tuvieron buenos resultados en taquilla, Alba fue construyendo una imagen pública que trascendía el cine y que más tarde resultaría clave para desarrollar nuevos proyectos comerciales.

Con el tiempo, ella misma reconoció que quería explorar otros desafíos profesionales. Esa decisión marcó un antes y un después en su carrera y, aunque nunca abandonó por completo la actuación, comenzó a dedicar cada vez más tiempo al mundo de los negocios.

De actriz consagrada a empresaria: qué es The Honest Company

En 2011, Jessica Alba cofundó The Honest Company, una firma especializada en productos para bebés, artículos de limpieza, cuidado personal y cosméticos elaborados bajo una propuesta orientada a ingredientes considerados más seguros para el consumo cotidiano. La idea surgió después de que experimentara reacciones alérgicas con productos convencionales mientras se preparaba para la llegada de su primera hija.

La compañía creció con rapidez. En pocos años alcanzó una valoración privada de u$s1.700 millones, impulsada por el interés de inversores y por la expansión de su catálogo.

Sin embargo, la empresa enfrentó una caída en su valoración, atravesó cuestionamientos sobre algunos de sus productos y tuvo que adaptarse a un mercado mucho más competitivo. Aun así, consiguió salir a bolsa en 2021, un paso que representó uno de los hitos más importantes de su historia.

Cuando comenzó a cotizar en el Nasdaq, las acciones tuvieron un debut sólido y la participación de Jessica Alba llegó a superar los u$s130 millones en valor bursátil. Después, el precio de los papeles retrocedió de manera considerable y esa cifra disminuyó con el correr de los meses.

Lejos de limitarse a la actuación, la estadounidense desarrolló una faceta que terminó marcando un nuevo capítulo en su carrera. Instagram Jessica Alba

El patrimonio de Jessica Alba

Jessica Alba posee una fortuna cercana a los u$s60 millones, que contempla los ingresos obtenidos por su carrera artística, sus inversiones, bienes inmobiliarios y el valor de sus acciones en The Honest Company.

El monto también refleja que una parte de su riqueza estuvo ligada a la cotización bursátil de la empresa. Cuando el mercado valoró a The Honest Company en niveles récord, las estimaciones sobre su patrimonio crecieron de forma significativa. Luego, con la caída del precio de las acciones y distintos cambios en la composición de sus activos, esas cifras se ajustaron.