Uno de los momentos más complicados a nivel personal que afectó enormemente su fortuna.

Billy Joel es uno de los artistas más reconocidos y rentables de la historia de la música. El virtuoso pianista cautivó al público durante décadas, cosechando enormes ganancias de millones mediante la venta de discos y las multitudinarias giras mundiales de su carrera.

Sin embargo, el cantante también pasó por momentos complicados durante su carrera. Entre ellos destaca la traición de su propio cuñado y mánager , quien le robó una gran parte de su fortuna de manera silenciosa, provocándole serios problemas legales.

Billy Joel comenzó su carrera en los años 60 tocando en bandas como The Hassles y Attila antes de lanzar su primer álbum como solista, “Cold Spring Harbor” , en 1971. El disco tuvo problemas de producción y no logró el impacto esperado, por lo que siguió buscando una oportunidad para mostrar sus canciones al público pese a la mala recepción inicial.

El maestro del piano sufrió un episodio que lo marcó y que reveló en un documental sobre su carrera.

En 1973 lanzó “Piano Man” , una canción inspirada en el tiempo que pasó tocando en un bar de Los Ángeles. El tema retrataba a los clientes que conoció durante esa etapa y mostró una de las características más reconocidas de su estilo: la capacidad de contar historias a través de sus letras.

El reconocimiento que obtuvo con esa canción aumentó con “The Stranger”, publicado en 1977. El álbum incluyó éxitos como “Just the Way You Are”, “Movin’ Out (Anthony’s Song)” y “Only the Good Die Young” , y se convirtió en uno de los trabajos más importantes de su carrera.

Joel continuó lanzando álbumes como “52nd Street” (ganador del Grammy al Álbum del Año), “Glass Houses” y “An Innocent Man”, que sumaron nuevos éxitos como “Uptown Girl” y “Tell Her About It”. En 1985 lanzó “Greatest Hits Vol. 1 & 2”, una recopilación que se transformó en uno de sus discos más vendidos.

Para finales de los años 80, Billy Joel ya había vendido millones de copias y sus conciertos eran una de sus principales fuentes de ingresos. Su carrera musical le había permitido acumular un patrimonio importante y la administración de ese dinero parecía estar en manos de su equipo de confianza.

La millonaria traición de su cuñado y mánager

Durante gran parte de su carrera, Billy Joel dejó el manejo de sus finanzas en manos de terceros. Entre ellos estaba Frank Weber, hermano de su primera esposa, Elizabeth Weber, quien se convirtió en su representante después del divorcio en 1982.

La situación comenzó a generar dudas cuando Joel y su entonces esposa, Christie Brinkley, recorrieron la costa y se enteraron de que la gente creía que eran dueños de propiedades y bienes en la zona. Según Brinkley, algunos de esos gastos llamaron su atención y empezó a sospechar que Weber estaba usando el dinero de Joel para hacer compras personales.

Las dudas aumentaron cuando el artista quiso hacer reformas en su casa y gente de la industria le preguntó por qué tenía dificultades para conseguir efectivo si acababa de lanzar varios discos exitosos. El cantante decidió entonces revisar sus cuentas mediante una auditoría.

El resultado fue un golpe duro para el músico. Joel descubrió que no tenía los fondos que esperaba y denunció que su dinero había sido mal administrado. En 1989 demandó a Frank Weber por u$s90 millones por fraude e incumplimiento de contrato.

La acusación sostenía que había malversado alrededor de u$s30 millones y reclamaba otros u$s60 millones en concepto de daños y perjuicios. Más tarde, el Weber se declaró en bancarrota y Joel también inició acciones contra sus contadores y abogados, por las que finalmente recibió una indemnización de u$s8 millones.

El conflicto tuvo un costo personal importante para el pianista. En ese momento tenía una hija pequeña y aseguró que la situación lo obligó a volver a concentrarse en su carrera para recuperar la estabilidad económica.

La experiencia también quedó reflejada en sus canciones. En 1993 publicó “La Gran Muralla China”, incluido en el álbum “River of Dreams”, con una letra que expresaba su enojo por la traición y la pérdida de confianza.

El artista tuvo que salir de gira para recuperar parte del dinero perdido. Instagram de Billy Joel

El patrimonio de Billy Joel

Actualmente, distintos medios especializados calculan el patrimonio neto de Billy Joel en u$s250 millones. Esto se debe a su larga trayectoria en la música, con 160 millones de discos vendidos en todo el mundo y grandes giras.

En cuanto a los bienes raíces, realizó grandes adquisiciones y demostró tener talento para los negocios al venderlas. Artistas como Sting, Jerry Seinfeld y empresarios como Mickey Drexler compraron algunas de estas propiedades.