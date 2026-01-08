El invento perfecto para los aventureros: adiós a las pinchaduras de tu bicicleta + Seguir en









En el ciclismo de montaña, donde se mueven millones, un inserto inflable promete más control y menos sustos cuando el terreno se pone bravo.

Un extra dentro de la rueda para bancarse golpes y piedras: la idea es sostener la rodada cuando una pinchadura arruina el plan. Pixabay

En el mundo del ciclismo de montaña, cada salida trae un riesgo que nadie quiere: perder aire en el peor momento. Entre upgrades, repuestos y herramientas, se mueven millones alrededor de una idea simple: seguir pedaleando cuando el terreno se pone brutal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ahí aparece una solución distinta a los insertos clásicos de espuma. La empresa Odyssey presentó OPTIS, un inserto ajustable para cubiertas tubeless que busca mejorar el agarre y, a la vez, reducir reventones y golpes contra la llanta en caminos exigentes.

Embed - Introducing: OPTIS Tubeless Inserts Invento millonario: la protección ideal para los fanáticos del ciclismo Para entender el invento, primero hay que pensar en qué hacen los insertos: se colocan dentro del neumático, entre la llanta y la cubierta, y funcionan como un amortiguador interno. Absorben parte del impacto, ayudan a mantener la forma del neumático y bajan las chances de dañar la llanta cuando la rueda recibe un golpe fuerte.

En las cubiertas tubeless, el sistema se sella directo en la llanta y suele llevar líquido sellante para tapar microperforaciones. El punto flojo aparece cuando la presión cae: la cubierta puede volverse más vulnerable, y en impactos duros existe el riesgo de que se desacomode, con un problema todavía mayor que una simple pinchadura.

Lo que propone OPTIS es salirse del formato típico. En lugar de usar espuma sólida, el inserto es una cámara inflable hecha en TPU, y eso permite ajustar su comportamiento. El inserto y el neumático se inflan por separado, algo clave para “calibrar” cuánto soporte querés sin resignar comodidad.

La jugada más interesante está en la presión: el inserto trabaja a un nivel más alto que el neumático. Así, presiona la cubierta contra la llanta, evita que se formen huecos y sostiene el conjunto incluso si el neumático pierde aire. En la práctica, te da un margen para rodar unos metros sin presión y frenar con más control, en vez de quedar regalado en mitad del sendero. Está pensado para ruedas de 27,5 y 29 pulgadas y se ofrece a un precio de 89,99 dólares. Para quienes viven buscando rutas más ásperas, la promesa es tentadora: menos cortes de ritmo, más tracción y una rueda que se defiende mejor cuando el camino decide complicarte el día.

Temas Millones