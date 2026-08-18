Murió un árbitro de fútbol en Mendoza tras un brutal choque frontal en la ruta 60

Óscar Fernández, de 48 años, murió tras un choque en la ruta 60. Cinco ocupantes del otro vehículo sufrieron heridas de distinta gravedad.

Óscar Fernández, conocido como “Chacha”, tenía 48 años y era árbitro de fútbol amateur.

Un árbitro de fútbol de 48 años murió tras un choque frontal en la ruta 60, en Maipú, Mendoza, mientras que otras cinco personas resultaron heridas. La víctima fue identificada como Óscar Fernández, conocido como “Chacha”, quien había sido trasladado al Hospital Central tras sufrir graves lesiones en el accidente.

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El siniestro ocurrió el domingo alrededor de las 20:30 , cuando Fernández circulaba a bordo de un Peugeot 504 y, al salir del callejón Piperbo, fue impactado por una Volkswagen T-Cross. De acuerdo con medios locales, el segundo vehículo habría realizado una maniobra de adelantamiento sobre la mano contraria .

Fernández era conocido en la zona por su participación como árbitro en distintos torneos de fútbol amateur del Este de Maipú. El hombre era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.

Como consecuencia de la violencia del impacto, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza. Pese a la atención médica recibida, murió a causa de las lesiones.

Su fallecimiento provocó conmoción entre sus allegados y en el ambiente del fútbol amateur , donde era reconocido por su participación en distintos encuentros de la zona.

El accidente ocurrió durante la noche del domingo en la ruta 60, en Maipú. X

Cinco personas resultaron heridas

El choque también dejó cinco heridos, todos ocupantes de la Volkswagen T-Cross. Las víctimas fueron trasladadas a diferentes centros de salud de Mendoza y algunas permanecen internadas debido a la gravedad de sus lesiones.

Una mujer de 42 años sufrió un traumatismo craneal grave y quedó internada en terapia intensiva en el Hospital El Carmen. Otra mujer, de 54 años, presentó fracturas de tibia, peroné y maxilar inferior y continúa bajo atención médica en el Hospital Perrupato.

Además, una joven de 19 años y un hombre de 20 sufrieron politraumatismos graves y fueron derivados al Hospital Central, donde debieron ser intervenidos.

Otro de los ocupantes, un hombre de 52 años, también sufrió politraumatismos. Sin embargo, permanece estable y consciente en el Hospital Lagomaggiore.

Encontraron un arma dentro del Peugeot 504

Durante las tareas realizadas después del accidente, personal de la Policía Vial encontró una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre .22 dentro de la guantera del Peugeot 504 que conducía Fernández.

El arma fue secuestrada por los efectivos y quedó a disposición de la Justicia, que deberá realizar las pericias correspondientes para determinar las circunstancias relacionadas con su presencia dentro del vehículo.

Mientras avanzan las actuaciones por el accidente, las autoridades también deberán establecer con precisión cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos. Según la información disponible, el impacto ocurrió cuando la Volkswagen T-Cross habría realizado una maniobra de adelantamiento por la mano contraria.

El accidente terminó con la muerte de Fernández y dejó a cinco personas heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad. La investigación continúa para esclarecer la mecánica del choque ocurrido durante la noche del domingo en la ruta 60.