El invento que promete eliminar los dolores menstruales para siempre con sólo apretar un botón







Un botón portátil promete cambiar la vida de millones de mujeres. A continuación, los detalles.

El dispositivo Livia se adhiere al abdomen y emite pulsos eléctricos que bloquean el dolor menstrual en cuestión de minutos.

Millones de mujeres en todo el mundo atraviesan cada mes una misma batalla: los dolores menstruales. Más allá de ser una molestia física, el impacto se extiende al trabajo, el descanso y la salud emocional. En medio de esa realidad, la tecnología aporta una posible solución.

El dispositivo Livia se presenta como una alternativa sin fármacos que promete aliviar o incluso eliminar los cólicos en tiempo real. Su funcionamiento simple y su formato portátil lo están convirtiendo en un aliado de confianza para mujeres de distintas edades.

Cómo funciona Livia, el botón que reduce los dolores menstruales Este pequeño aparato actúa con impulsos eléctricos controlados por tecnología TENS, un sistema que interrumpe la señal de dolor antes de que llegue al cerebro. Al bloquear esa transmisión nerviosa, los espasmos en el abdomen disminuyen o se apagan por completo.

Livia incluye dos parches reutilizables que se colocan sobre la zona baja del abdomen. Desde ahí, el dispositivo envía descargas suaves que actúan directamente sobre los nervios responsables del dolor. No genera efectos secundarios ni requiere medicamentos.

Con apenas tres botones —encendido, apagado e intensidad— se puede ajustar según el umbral de cada persona. Su diseño permite usarlo discretamente bajo la ropa, en casa, en la oficina o incluso en movimiento. A diferencia de los analgésicos tradicionales, que tardan en hacer efecto o pueden resultar insuficientes, este sistema actúa de inmediato. Por eso muchas mujeres ya lo consideran más que un gadget: lo ven como una herramienta que transforma su día a día.

