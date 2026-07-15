Deuda de millones: la empresa familiar que se declaró en quiebra tras sufrir una tragedia en sus instalaciones

El trágico hecho llevó a la compañía a tomar una drástica decisión, a las puertas de cumplir su centenario y en medio de una feroz disputa legal.

La empresa decidió declararse en quiebra en medio de la disputa legal con las familias de las víctimas.

Millones se hicieron eco de lo ocurrido en Texas en julio de 2025, cuando un fuerte temporal azotó al estado y provocó uno de los acontecimientos más trágicos en su historia. Entre los sitios afectados se encontraba el conocido Camp Mystic , un predio con casi un siglo de trayectoria .

La tragedia dejó un número importante de víctimas, entre ellas el dueño del lugar y muchas niñas de vacaciones en el predio. Esta situación colocó a la empresa en una posición delicada a poco de celebrar su centenario, casi al borde de la desaparición mientras afronta el juicio de las familias afectadas por el desastre.

Camp Mystic fue fundado en 1926 como un campamento de verano para niñas y durante casi un siglo estuvo administrado por la familia Eastland. El lugar recibía a chicas de entre 7 y 17 años durante sus vacaciones y se convirtió en una tradición para varias generaciones de familias de la zona.

La tragedia ocurrió el 4 de julio de 2025 , después de lluvias torrenciales que provocaron una crecida extrema del río Guadalupe. En apenas unos minutos, el nivel del agua aumentó de forma repentina y sorprendió a quienes se encontraban en el predio durante la madrugada, mientras dormían en las cabañas ubicadas cerca de la orilla.

La fuerza de la corriente rompió puertas y ventanas, varias chicas quedaron atrapadas dentro de las instalaciones y otras fueron arrastradas por el agua. El desastre provocó la muerte de 28 personas : 25 niñas que asistían al campamento, dos consejeras y Richard Eastland, el director y propietario del lugar, quien falleció mientras intentaba ayudar durante la emergencia.

El episodio formó parte de un temporal que afectó a distintas zonas del centro de Texas y dejó decenas de víctimas. Después de lo ocurrido, comenzaron las investigaciones sobre las condiciones de seguridad del campamento y las familias de las víctimas presentaron demandas contra la empresa.

Una deuda millonaria: los motivos de la bancarrota

Las consecuencias económicas llegaron después de la tragedia y llevaron a la empresa familiar detrás de Camp Mystic a presentar una solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense.

En los documentos judiciales, la compañía declaró tener deudas de entre u$s10 millones y u$s50 millones. La situación quedó marcada por los reclamos civiles presentados por las familias de las víctimas y por las obligaciones económicas surgidas tras el desastre.

El proceso de bancarrota permite reorganizar las deudas mientras continúan las demandas y las negociaciones con los acreedores. Actualmente, la familia decidió no abrir el campamento durante la temporada de verano, interrumpiendo una actividad que se había mantenido durante casi 100 años y el futuro del lugar dependerá del avance del proceso judicial.