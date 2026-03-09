Los multimillonarios están listos para la Tercera Guerra Mundial: los lujosos búnkeres de los magnates

Las grandes fortunas globales invierten en refugios subterráneos con tecnología avanzada, seguridad extrema y comodidades como las de una mansión.

Los bunkers de lujo, con salas de juego y zonas de spa, son la nueva obsesión de los ricos.

La idea de un refugio completamente equipado bajo tierra ya no está solo en las películas o teorías conspirativas. En los últimos años, los grandes magnates del mundo empezaron a invertir su fortuna de miles de millones en espacios diseñados para resistir a los escenarios más extremos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las guerras, crisis sanitarias globales y los fenómenos climáticos impulsaron la expansión de este mercado. Ya hay empresas especializadas que desarrollan complejos subterráneos que cuentan con una seguridad avanzada , pero también con las comodidades propias de una residencia de lujo.

Los refugios modernos no tienen nada que ver con los antiguos sótanos reforzados que se popularizaron durante la Guerra Fría. Hoy en día, después de una pandemia y en medio de los numerosos conflictos globales , los refugios subterráneos son pensados para albergar familias durante largos períodos sin contacto con el exterior.

Estos complejos incluyen sistemas capaces de bloquear radiación nuclear, agentes químicos y bacterias . Para lograrlo cuentan con filtros de aire de alta precisión, puertas herméticas y tecnología de aislamiento que mantiene el interior protegido ante cualquier amenaza.

La vida dentro de estos lugares busca parecerse lo más posible a la superficie, por lo que algunos diseños incorporan iluminación artificial que imita la luz natural y simula el paso del día . Este recurso está pensado para evitar el impacto psicológico que genera pasar semanas o meses bajo tierra.

Hay instalaciones con salas de cine privadas, piletas cubiertas, salas de bowling, gimnasios y espacios recreativos. En ciertos proyectos también hay quirófanos equipados, farmacias completas y áreas médicas preparadas para emergencias.

Para estar seguros, algunos complejos cuentan con túneles secretos que funcionan como rutas de escape, sistemas defensivos contra drones e incluso fosos con puentes móviles que bloquean accesos. Existen modelos prefabricados que llegan a los 20.000 dólares, aunque las versiones personalizadas superan los 5 millones.

Quiénes compran estos espacios

El interés por estos refugios se ve especialmente en empresarios tecnológicos, inversores y propietarios de grandes patrimonios. Varias compañías del sector aseguran que parte de sus clientes se encuentran entre las personas más ricas del planeta.

Uno de los casos más comentados es el de Mark Zuckerberg, cuya propiedad en Hawái incluiría un refugio subterráneo gigante. También se encuentra Bill Gates entre quienes habrían incorporado instalaciones de este tipo en distintas residencias.

Las empresas que fabrican estos espacios explican que para muchos compradores, el bunker se transforma en un símbolo de poder comparable con un jet privado o un yate.

El mercado internacional de estos refugios sigue en expansión. Las empresas del sector desarrollan proyectos en países como Reino Unido, Suiza, Canadá y Polonia. Algunos complejos incluso adoptan el formato de hoteles subterráneos, con departamentos privados, jardines artificiales y bodegas.