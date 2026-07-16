El invento que es furor en internet: la cámara digital con pantalla transparente que revoluciona la fotografía

Un dispositivo compacto apuesta por una experiencia distinta para capturar imágenes y despierta interés entre quienes buscan volver a mirar antes de disparar.

Su diseño rompe con varias convenciones de la fotografía digital y despertó el interés tanto de aficionados como de amantes de la tecnología.

La fotografía digital lleva años dominada por celulares cada vez más potentes, sensores de alta resolución y funciones basadas en inteligencia artificial. Aun así, un pequeño dispositivo de aspecto minimalista consiguió abrirse paso en redes sociales con una propuesta que va en sentido contrario y recauda millones .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una cámara compacta de bajo costo que recupera una forma de fotografiar que muchos creían olvidada. Su pantalla transparente , lejos de ser un detalle estético, cambia la manera en que el usuario compone cada toma y devuelve parte del protagonismo al ojo del fotógrafo, en lugar de depender de una pantalla llena de información.

Aunque no busca competir con equipos profesionales ni reemplazar a los smartphones, este modelo se volvió viral porque propone una experiencia diferente. Su éxito también refleja una tendencia que gana terreno: la de dispositivos sencillos, pensados para disfrutar el proceso de sacar fotos más que para acumular especificaciones técnicas.

El dispositivo que despertó miles de comentarios en internet es la Godox C100 , una cámara digital compacta cuyo rasgo más llamativo es una pantalla LCD transparente ubicada en la parte trasera. A diferencia de las cámaras convencionales, esa superficie permite seguir viendo la escena mientras se muestran los datos básicos de disparo.

La idea recuerda al funcionamiento de los antiguos visores ópticos . En lugar de mirar una imagen completamente digitalizada, el usuario observa directamente lo que tiene delante, con una pequeña superposición de información. Esa decisión de diseño apunta a que la composición de la fotografía resulte más natural y menos dependiente de menús o ayudas visuales.

En redes sociales muchos usuarios destacaron precisamente esa filosofía. Para algunos representa una forma de volver a pensar cada fotografía antes de presionar el disparador, algo que suele perderse cuando un teléfono permite tomar decenas de imágenes en pocos segundos.

Las características y funciones claves de este invento

Entre sus principales atributos aparece la mencionada pantalla transparente, que ofrece una visualización distinta respecto de la mayoría de las cámaras actuales. También incorpora un diseño muy compacto y minimalista, pensado para transportarla fácilmente en un bolsillo o una mochila pequeña.

El equipo cuenta con un sensor de 13 megapíxeles, una resolución suficiente para fotografías cotidianas y publicaciones en redes sociales. Además, permite grabar video y dispone de almacenamiento mediante tarjeta microSD, lo que amplía la capacidad para guardar imágenes sin depender de una memoria interna limitada.

Otro detalle es que funciona con batería recargable mediante puerto USB-C, un estándar cada vez más extendido en dispositivos electrónicos. Esa elección simplifica la carga y evita tener que recurrir a cables propietarios.

Su interfaz también apuesta por la sencillez. Los controles físicos son pocos y las opciones disponibles están orientadas a que cualquier persona pueda empezar a sacar fotos casi de inmediato, sin recorrer configuraciones complejas.