El revolucionario invento para lavar el auto en 20 minutos sin mangueras y usando solo dos litros de agua

Este aparato permitirá lavar el auto sin preocuparse por el desperdicio de agua, ya que requiere muy poca cantidad para dejarlo impecable.

El desperdicio de agua al lavar el auto representa una gran preocupación a nivel global, al punto de registrarse municipios que aplican severas multas a quienes realizan esta tarea en la vía pública frente a la escasez del recurso. Sin embargo, una empresa habría encontrado la solución definitiva con su nuevo invento .

Lejos de parecer una hidrolavadora más, este sencillo, pero eficiente aparato consigue terminar con el derroche y permite utilizar solo dos litros para dejar el vehículo limpio. Además, viene acompañado de otras funciones que garantizan un acabado impecable.

El Linyo H1 es un cubo portátil diseñado para lavar autos sin la necesidad de estar constantemente conectado a una manguera . El dispositivo concentra en una sola estructura el sistema para limpiar la carrocería, recuperar el agua utilizada y aspirar la suciedad del interior del vehículo.

Este aparato permite lavar el auto, aspirarlo y aplicarle una protección que lo mantendrá brillante.

Su formato busca resolver uno de los problemas habituales al momento de lavar un auto: la necesidad de contar con una conexión de agua y varios elementos separados para completar la tarea. En lugar de utilizar una hidrolavadora, baldes y otros accesorios, este equipo unifica el proceso y cuenta con ruedas para facilitar su movilidad.

El sistema cuenta con un rodillo manual para aplicar espuma sobre la superficie del vehículo y desprender la suciedad. A medida de la limpieza, el propio aparato recoge el agua sucia y la dirige hacia un depósito independiente, evitando su acumulación en el lugar de lavado.

Las características y funciones claves de este invento

El rodillo del Linyo H1 integra una esponja y una goma flexible que trabajan sobre la carrocería. La espuma se genera dentro del propio dispositivo al mezclar el agua con el detergente, mientras el sistema retira los residuos y mantiene el rodillo limpio durante el proceso.

Durante el lavado, también aplica un líquido sobre la pintura que ayuda a repeler el agua y conservar el brillo del vehículo. El aparato incluye el detergente y ese producto para el cuidado de la carrocería, aunque también puede utilizar otras variantes compatibles.

Además de la limpieza exterior, el cubo funciona como aspiradora para el interior del auto. Permite retirar polvo y suciedad de alfombras y tapizados, por lo que reúne ambas tareas en un mismo dispositivo.

El Linyo H1 pesa alrededor de nueve kilos y tiene ruedas para facilitar su traslado. También fue diseñado para soportar el peso de una persona, permitiendo alcanzar la parte superior del vehículo durante su limpieza.

La versión inalámbrica cuenta con una batería de 5.000 mAh que permite realizar hasta dos lavados completos con una carga y necesita unas dos horas y media para recargarse. También existe un modelo híbrido que funciona conectado a la corriente eléctrica.