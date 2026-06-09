El invento que todos los gamers están buscando: una nueva experiencia inmersiva para cualquier juego + Agregar ámbito en









Este aparato llegó para revolucionar la forma de vivir tus videojuegos favoritos, ya que incorpora una curiosa función.

Pese a su diseño algo llamativo, este aparato consigue cambiar la experiencia de los jugadores. Woojer

Millones de gamers buscan distintas maneras de mejorar su experiencia a la hora de disfrutar de sus títulos favoritos. Los avances de la tecnología les entregaron a los usuarios distintas formas de sumergirse en sus videojuegos y esta compañía logró dar en la tecla en cuanto a innovación con una alternativa nunca antes vista.

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Los jugadores podrán estar cada vez más cerca de sentir en carne propia lo que ocurre dentro de la pantalla, ya que este invento tiene esa característica principal. Además, lo que más lo destaca es la compatibilidad con distintos dispositivos, sin la necesidad de comprar una versión distinta para otro tipo de consola.

Woojer Vest 4 1 Este nuevo aparato es capaz de sumergirte en tus videojuegos favoritos de una forma nunca antes vista. Woojer De qué trata este chaleco que es tendencia en el mundo de los videojuegos Se trata del Woojer Vest 4, un chaleco equipado con seis transductores hápticos distribuidos entre el pecho y la espalda. Estos componentes convierten las frecuencias de sonido grave en vibraciones que se transmiten al cuerpo del usuario mediante la innovadora prenda.

El sistema recibe la señal de audio y la procesa sin necesidad de que los juegos sean compatibles o no con su función. Gracias a eso puede utilizarse en PC, PlayStation, Xbox, dispositivos móviles y equipos de realidad virtual.

El chaleco está diseñado para reproducir físicamente sonidos de baja frecuencia. Explosiones, motores, disparos, golpes y otros efectos sonoros generan vibraciones a través de los transductores ubicados en las distintas partes del torso.

Además de videojuegos, también ha dado buenos resultados a la hora de ver películas, series, conciertos o escuchar música, porque su funcionamiento depende únicamente del audio que reciba. El Woojer Vest 4 tiene un precio de venta de u$s349 en la tienda oficial de la marca. Embed - Woojer VEST 4 Las funciones que lo convierten en el invento definitivo para los gamers El chaleco incorpora seis transductores hápticos, con dos ubicados en la parte frontal y cuatro en la espalda. Esta distribución permite que las vibraciones se generan en diferentes zonas del cuerpo mientras se juega, rodeando el torso en su totalidad y permitiéndole al usuario la posibilidad de sumergirse en su videojuego de una manera más interactiva e innovadora. Otra de sus funciones es la regulación de intensidad. El usuario puede modificar la potencia de las vibraciones mediante la aplicación de Woojer o desde los controles integrados en el dispositivo. De esta manera, el nivel de respuesta puede adaptarse a distintos títulos. También ofrece conectividad Bluetooth 5.0, USB-C y conexión por cable de 3,5 milímetros. Además, incorpora una batería recargable con una autonomía de hasta diez horas de uso, lo que permite aprovecharlo sin depender permanentemente de estar enchufado a la consola o PC. La empresa recomienda utilizar la conexión cableada si se utiliza en el ámbito competitivo, ya que la latencia suele ser muy baja a diferencia de las opciones inalámbricas. La compatibilidad con distintas plataformas es otro de sus puntos destacados. El chaleco puede conectarse a computadoras, consolas, teléfonos móviles o visores de realidad virtual, manteniendo las mismas funciones en cualquiera de los dispositivos utilizados, sin tener que requerir un cambio drástico en su configuración dependiendo del medio que se use.

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