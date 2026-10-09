El largo camino hacia China: qué revela el contrabando de chips sobre el comercio actual

Un caso de contrabando de chips en Taiwán revela cómo los controles a las exportaciones, la rivalidad geopolítica y la gobernanza de las cadenas de suministro están redefiniendo las reglas del comercio mundial.

Un caso de contrabando de chips en Taiwán revela cómo los controles a las exportaciones, la rivalidad geopolítica y la gobernanza de las cadenas de suministro están redefiniendo las reglas del comercio mundial.

El presunto caso de contrabando de chips de Nvidia pone de relieve cómo el acceso a tecnologías críticas está cada vez más determinado por la geopolítica y no por el precio.

Los controles a las exportaciones han transformado los semiconductores avanzados: dejaron de ser bienes comercializados para convertirse en activos sujetos a una gestión estratégica, condicionada por la confianza y la seguridad nacional.

Las empresas y los gobiernos deben reforzar el cumplimiento normativo, la verificación y la gobernanza de las cadenas de suministro, a medida que el acceso a tecnologías clave se vuelve más restringido.

El 24 de agosto de 2026, los fiscales de Taiwán imputaron a nueve personas, incluidos empleados de Nvidia y Supermicro, por exportar ilegalmente a China 74 servidores avanzados de inteligencia artificial que contenían procesadores Nvidia B300, a través de Indonesia, Japón y Hong Kong. Los fiscales alegan que algunos de los acusados crearon una empresa pantalla japonesa y utilizaron documentación falsa y sitios web fraudulentos para ocultar los envíos. El caso sigue en manos de los tribunales.

Hace unos años, un presunto plan basado en tres países y una empresa pantalla para trasladar equipos informáticos habría sido algo inusual. En 2026, ya lo es mucho menos. El esfuerzo necesario para trasladar 74 servidores a través de tres fronteras muestra cuánto vale ahora una licencia de exportación y cuánto están dispuestas a gastar las empresas y las personas para evitar ser detectadas.

Este caso es un ejemplo claro de un cambio que se viene desarrollando desde que Estados Unidos restringió por primera vez las exportaciones de chips avanzados de Nvidia a China, en 2022. Estos cambios son una parte clave del perfil actual de las 30 economías analizadas en el Índice de Comercio Sostenible Hinrich-IMD, que se publica anualmente. El caso ilustra cómo las tensiones geopolíticas, los incentivos comerciales y la gobernanza de las cadenas de suministro pueden complicar los fundamentos del comercio sostenible a largo plazo. La edición 2026 del índice se publicará el 13 de octubre.

Washington endureció esas restricciones cada año desde entonces, las flexibilizó en una categoría de chips en 2025 y luego volvió a imponer límites a la generación más reciente. Cada cambio en las reglas modificó qué procesadores podían venderse, a qué compradores y bajo qué revisión. El patrón general no ha cambiado. El acceso a los chips que entrenan y ejecutan sistemas avanzados de inteligencia artificial depende ahora menos del precio y más de la posición del gobierno del comprador en esta rivalidad y de la relación del propio comprador con las empresas y los organismos reguladores que controlan el suministro. El caso de Taiwán muestra qué ocurre cuando el valor de evitar ese requisito de confianza es lo suficientemente alto como para correr el riesgo de enfrentar cargos penales.

Una historia de reglas específicas utilizadas con un propósito amplio

Los controles a las exportaciones de tecnología no son nuevos. Durante la Guerra Fría, los gobiernos occidentales utilizaron restricciones a las exportaciones para limitar el acceso del bloque soviético a tecnología militar y de doble uso. Durante décadas, los controles se centraron en un conjunto relativamente reducido de productos con una aplicación militar evidente.

Eso cambió con los equipos informáticos. En 2019, Estados Unidos incluyó a Huawei en su Lista de Entidades, lo que restringió su acceso a chips estadounidenses y a programas de diseño de chips. El cambio se aceleró en 2022, cuando Washington amplió los controles más allá de los chips terminados para incluir los equipos y programas necesarios para diseñarlos y fabricarlos. Por primera vez, las restricciones apuntaron a una categoría completa de tecnología civil y al ecosistema necesario para producirla.

Las reglas se endurecieron aún más en 2023. Nvidia respondió en cada ocasión diseñando chips específicos para China, entre ellos los A800, H800 y H20, concebidos para cumplir con las restricciones más recientes. Todos terminaron alcanzados por nuevos controles, hasta llegar al requisito de obtener una licencia para vender los H20 a China, establecido en 2025.

Estados Unidos también pidió a sus aliados que adoptaran controles similares. Países Bajos restringió a ASML, el único fabricante de los equipos más avanzados para producir chips, la prestación de servicios a clientes chinos, y Japón impuso límites similares a sus propios fabricantes de equipos. Lo que comenzó como una política de seguridad nacional de un país se convirtió en un sistema coordinado y multinacional capaz de redefinir el acceso a tecnologías críticas.

El acceso se decide por alineamiento, no por precio

La lógica económica sostiene que los bienes fluyen hacia donde más se los valora y que el precio es el mecanismo que los dirige hacia allí. Un gobierno puede distorsionar ese mecanismo mediante un arancel o una cuota, pero el supuesto subyacente de la mayor parte de la política comercial de las últimas décadas era que la distorsión constituía la excepción y el mecanismo de precios, la regla. El sistema que ahora rige los chips avanzados funciona de otra manera. Un comprador con fondos ilimitados no puede simplemente pagar más para obtener un procesador restringido. Ese chip no está a la venta para ese comprador a ningún precio, porque la limitación no tiene que ver con el costo. Se trata de qué lado de una frontera se encuentra el comprador, una frontera trazada por la geopolítica y no por los mercados.

En enero de 2025, Estados Unidos intentó formalizar esta lógica mediante una estructura explícita. Dividió a casi todos los países del mundo en categorías para la compra de chips avanzados de inteligencia artificial. Un pequeño grupo de aliados cercanos quedó sujeto a pocas restricciones. Un segundo grupo, mucho más numeroso, enfrentó límites a la cantidad de capacidad de procesamiento que podía importar sin la aprobación individual del gobierno. Un tercer grupo, que incluía a China, quedó sujeto a restricciones casi totales. Los gobiernos que habían pasado décadas negociando cronogramas arancelarios y compromisos de acceso a los mercados quedaron clasificados en un pequeño número de categorías de confianza, y la ubicación de un país en esas categorías pasó a ser más importante para sus empresas tecnológicas que cualquier tasa arancelaria.

Este sistema escalonado fue revocado en mayo de 2025, pero las reglas exactas vigentes en cada momento dependen ahora de decisiones tomadas en Washington que pueden cambiar con poca antelación. Lo que ha demostrado ser duradero es el método subyacente. En lugar de establecer una regla general y permitir que las empresas decidan a quién vender dentro de ese marco, los gobiernos deciden cada vez más de antemano qué compradores específicos y qué países pueden participar. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos negoció directamente con el de Estados Unidos el derecho de sus empresas a comprar chips avanzados, y las condiciones de ese acceso quedaron vinculadas a compromisos específicos sobre dónde podían utilizarse los chips y quiénes no podían acceder a ellos a través de los Emiratos. Arabia Saudita negoció un acuerdo similar. No se trata de acuerdos comerciales en el sentido tradicional. Se parecen más a decisiones de admisión, tomadas caso por caso, en función del grado de confianza que un gobierno deposita en otro para hacer cumplir las condiciones acordadas.

Se trata de un cambio significativo en la forma de asignar el acceso a una tecnología valiosa. Una empresa no puede ganar una venta bajando el precio si el gobierno del comprador no le ha otorgado suficiente confianza para realizar la compra, y un país no puede mejorar su acceso mediante mejores condiciones comerciales. Solo puede mejorar su acceso convenciendo a otro gobierno de que hará cumplir las mismas restricciones que ese gobierno se impone a sí mismo.

Qué pueden hacer las empresas y los países

Para una empresa que fabrica chips avanzados o depende de ellos, el primer paso práctico consiste en tratar el estatus de control de las exportaciones como una característica del cliente y del país, no solo del producto. Un chip cuya venta es legal hoy puede pasar a ser ilegal mañana si el país del comprador queda incluido en categorías más estrictas establecidas por Estados Unidos. Una empresa que solo verifica las reglas en el momento de la venta puede terminar con inventario o contratos que eran legales cuando se firmaron, pero que ya no lo son. El problema es más difícil para las empresas que dependen de un pequeño número de proveedores de equipos críticos, ya que la mayoría de las alternativas se encuentran en los mismos países y están sujetas a las mismas reglas. La única defensa real es planificar suponiendo que las normas pueden cambiar sin previo aviso.

Para las empresas más pequeñas que se encuentran en tramos inferiores de la cadena de suministro, no es razonable esperar que cada empleado investigue el destino final y la verdadera propiedad de cada cliente. El caso de Taiwán muestra qué ocurre cuando esa responsabilidad recae exclusivamente sobre ellos, en lugar de estar respaldada por un sistema de cumplimiento normativo adecuado. Las asociaciones industriales y las empresas más grandes de una misma cadena de suministro tienen interés en crear sistemas de verificación compartidos y bases de datos comunes de partes restringidas, ya que el incumplimiento de una empresa afecta la reputación de todas las demás que integran la misma cadena. Además, construir este tipo de infraestructura en conjunto es mucho más barato que hacerlo de manera individual.

Para los países, un gobierno que no sea un aliado cercano de ninguno de los dos principales proveedores de esta tecnología tiene incentivos para construir el mismo tipo de historial institucional que recientemente permitió a otros gobiernos ampliar su acceso. Esto incluye un sistema nacional creíble para verificar el uso final e impedir la reexportación hacia destinos restringidos.

Qué revelan ahora los chips sobre el comercio

Las personas imputadas en Taiwán no fueron excepcionalmente imprudentes, y el plan que presuntamente organizaron no fue especialmente sofisticado. Según los cargos, requirió una empresa pantalla, documentación falsificada y la voluntad de hacer pasar los servidores por tres países en lugar de uno. Lo que impulsó el presunto plan no fue el valor de los propios chips, ya que los mismos procesadores se venden por una fracción de ese costo en un mercado donde son legales. Fue el valor del acceso, en un sistema en el que este se concede o se deniega en función de la confianza entre gobiernos y no del precio. Ese valor es concreto, pero ya no se paga a Nvidia. En cambio, se captura como una prima por el acceso, que refleja el riesgo de incumplimiento normativo asociado al traslado de chips restringidos. Esa prima es precisamente lo que hace que valga la pena intentar eludir las restricciones, y es lo que los fiscales de Taiwán intentan ahora sacar a la luz.

Esta no es una historia que se limite a los chips. Es el ejemplo más claro de un patrón que se extiende por el comercio. Los gobiernos deciden cada vez más de antemano quién puede participar en los mercados, en función de la comparabilidad institucional y no solo del precio y la calidad. El caso de los chips lo hace visible porque hay mucho en juego y la tecnología está concentrada en pocas manos. Las mismas fuerzas operan en casi todos los demás aspectos del comercio mundial. El Índice de Comercio Sostenible existe para ayudar a los responsables de formular políticas y a los líderes empresariales a comprender cómo chocan el alineamiento geopolítico, los incentivos comerciales y las deficiencias de gobernanza antes de que estos factores terminen en un tribunal.

Autores

José Caballero

Economista sénior del Centro de Competitividad Mundial de IMD.

José Caballero dirige el equipo de investigación del Centro de Competitividad Mundial de IMD en el desarrollo y la implementación de nuevos modelos para evaluar la competitividad. Sus intereses de investigación se centran en las fuentes de competitividad de los países y, más específicamente, en la competitividad de las empresas. También es experto en economía política de América Latina.

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