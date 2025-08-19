El magnate que podría perder millones por la viralización de su infidelidad: la historia de Andy Byron







Es CEO de una importante empresa, pero la imagen que recorrió el mundo puso en peligro su patrimonio.

El ex CEO de Astronomer que por un error perdió millones de dólares.

En los últimos meses y contra su voluntad, Andy Byron se transformó en una de las personas más famosas en todo el mundo. El CEO de la empresa de tecnología estadounidense Astronomer, que está valorada en 1000 millones de dólares, fue visto en el recital de Coldplay teniendo una aventura con una empleada de la compañía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La reacción de ambos al verse en la cámara de los besos fue lo que más llamó la atención de todos alrededor, y Chris Martin tampoco ayudó, diciendo "esos dos son muy tímidos... o posiblemente estén teniendo una aventura". Lamentablemente para ellos, adivinó lo que sucedía.

Andy Byron and Kristin Cabot Momento en el que los involucrados fueron vistos por millones de personas. Quién es Andy Byron y cómo un concierto de Coldplay cambió su vida Andy Byron es el ex CEO de la moderna empresa de tecnología Astronomer. Ingresó en el año 2021 y rápidamente se convirtió en directivo. En un principio, su salario era de aproximadamente de 500.000 dólares anuales, algo que estaba muy por encima del resto de los ejecutivos, pero aún así, sus mayores ganancias se explicaban por el cumplimiento de objetivos y tenencia de acciones, lo que lo hizo tener un desempeño altamente productivo.

Sin dudas, la parte más significativa de su compensación monetaria provenía de las acciones. Tras la ronda de financiación Serie D de 93 millones de dólares de Astronomer en mayo de 2025, la valoración de la empresa se disparó a más de 1.200 millones de dólares. Se cree que Byron poseía entre el 1% y el 5% de la empresa, lo que se traduce en una participación de entre 12 y 65 millones de dólares, dependiendo de las preferencias de liquidación y la dilución.

Pero este ascenso se derrumbó por completo cuando fue visto en el recital de Coldplay. Su vida personal y laboral enfrenta grandes conflictos. Renunció a su posición en la empresa y deberá hacer frente a un divorcio millonario, teniendo en cuenta que se estima que posee una fortuna de alrededor de 70 millones de dólares.

Byron podría perder una fortuna de millones con su divorcio Según investigaciones de medios especialistas en economía, el patrimonio neto del CEO podría oscilar entre los 20 y 70 millones de dólares, contemplando también acciones, salario, bonificaciones y opciones sobre acciones. Por ese motivo, si Andy Byron y Megan Kerrigan firman el divorcio la repartición del dinero podría contemplar cifras exorbitantes. Por otro lado, en el ámbito laboral, era casi segura la destitución de su puesto, aunque él se anticipó renunciando.

Temas Millones