Participó de las películas más taquilleras y forjó un imperio multimillonario: de cuánto es la fortuna de Tom Cruise, la estrella de "Misión imposible"

El actor y productor estadounidense es una de las figuras más influyentes de Hollywood y acumula ingresos millonarios.

Tom Cruise impacta con sus personajes y su amplia billetera.

Con más de cuarenta años en la pantalla grande, Tom Cruise se convirtió en uno de los artistas más rentables de la industria cinematográfica. Su presencia en éxitos globales, sumada a su labor como productor, lo ubicó entre las personalidades mejor pagadas del espectáculo.

A lo largo de su carrera, el actor no solo protagonizó títulos que marcaron la época, sino que también supo negociar contratos que le aseguraron ganancias millonarias por cada producción. Gracias a su gran talento, visión empresarial y disciplina, Cruise transformó su nombre en una marca global.

Tom Cruise.jpg La carrera de Tom Cruise Thomas Cruise Mapother IV nació el 3 de julio de 1962 en Syracuse, Nueva York, en el seno de una familia de recursos modestos. Tras una infancia con mudanzas constantes y un breve paso por Canadá, descubrió su interés por la actuación en la secundaria, cuando una lesión deportiva lo alejó de la lucha libre y lo acercó al teatro escolar.

Debutó en cine en 1981 con Amor sin fin y llamó la atención ese mismo año con Taps. Pero su salto a la fama llegó en 1983 con Risky Business, que recaudó 64 millones de dólares y le abrió las puertas de Hollywood. El verdadero estrellato lo alcanzó con Top Gun (1986), que se convirtió en la película más taquillera del año.

Desde entonces, protagonizó una seguidilla de éxitos como Rain Man (1988), Nacido el 4 de julio (1989), Algunos hombres buenos (1992), Jerry Maguire (1996) y, por supuesto, la saga Misión: Imposible, que comenzó en 1996 y lo consolidó como un ícono del cine de acción. En paralelo, fundó Cruise/Wagner Productions, con la que produjo películas y series que también le generaron importantes ingresos.

Patrimonio de Tom Cruise Según el sitio especializado CelebrityNetWorth, en 2025 el patrimonio de Tom Cruise ronda los 600 millones de dólares, con ingresos anuales cercanos a los 50 millones. Esta fortuna proviene principalmente de sus honorarios como actor y productor, más un porcentaje de las ganancias de taquilla de muchas de sus películas. En Top Gun: Maverick (2022), por ejemplo, obtuvo un salario base de 12,5 millones de dólares, pero su contrato incluía una parte de la recaudación, lo que llevó sus ganancias por esa película a unos 100 millones. En la franquicia Misión: Imposible, llegó a cobrar hasta 100 millones por entrega gracias a acuerdos que incluían derechos de taquilla, distribución digital y televisión. En total, sus películas superaron los 9500 millones de dólares de recaudación mundial. Además, su productora ha generado unos 3000 millones en la taquilla global. Aunque evita grandes contratos publicitarios, tuvo alianzas puntuales con marcas como Omega, Ray-Ban y BMW, sumando así otro ingreso extra a su ya imponente patrimonio.

