El "Messi del pádel" apuesta al real estate argentino con un proyecto de inversión de u$s5 millones

La marca fundada por Fernando Belasteguín, una de las máximas figuras de la historia del pádel, eligió Canning para inaugurar su primer centro en América. El proyecto combinará deporte, gastronomía y espacios sociales.

El Bela Padel Center, la cadena creada en España por el pehuajense y ex Nº1 del mundo, llega a la Argentina.

El pádel atraviesa uno de sus mejores momentos y se consolida como un verdadero fenómeno internacional. El año pasado estuvo presente en 130 países, cuatro más que en 2024. Además, se construyeron 19.700 clubes y el número total de canchas instaladas alcanzó las 73.300, lo que representó un crecimiento del 21,4%.

Con 35 millones de jugadores en todo el mundo, el pádel ya no es una promesa, sino una disciplina consolidada que continúa expandiéndose a gran velocidad.

En la Argentina, el deporte también recuperó protagonismo, con más de 7.000 canchas distribuidas en todo el país . En ese contexto, el mercado inmobiliario busca capitalizar esta tendencia e incorporar al pádel como un atractivo diferencial dentro de distintos desarrollos.

Dentro del mercado global del pádel existen cinco categorías. La primera es la denominada "pádel heartlands", integrada por mercados consolidados y maduros, donde el deporte está profundamente arraigado tanto en lo cultural como en lo comercial. La Argentina, junto con España, Portugal e Italia, forma parte de esa elite por su nivel de desarrollo y por haber sido y seguir siendo cuna de algunas de las máximas figuras de la disciplina.

Si se habla de figuras, la Argentina tuvo al "Messi del pádel": Fernando Belasteguín. Nacido en Pehuajó, debutó profesionalmente a los 15 años y llegó a dominar el ranking mundial durante 16 años y 8 meses, entre 2002 y 2017.

Aunque decidió retirarse de la competencia en 2024, años antes ya había comenzado a construir su futuro empresarial alrededor del deporte. Junto a Tedd Puig, Marc Capdevilla y Jorge Álvarez, con el respaldo de Carlos Costa, histórico mánager de Rafael Nadal, impulsó la creación de Bela Pádel Center.

El primer Bela Pádel Center abrió sus puertas en Alicante, en un club que ya estaba en funcionamiento y que sirvió como experiencia piloto para desarrollar la marca y su metodología de trabajo. El objetivo siempre fue avanzar luego con un proyecto de mayor escala en Barcelona, algo que finalmente se concretó a fines de noviembre de 2025.

Actualmente, además de los centros propios en Alicante y Barcelona, Bela Pádel Center cuenta con franquicias en Turquía y Egipto. Ahora, la marca proyecta su desembarco en la Argentina.

Precisamente en línea con esta tendencia, Pride Canning, ubicado en el kilómetro 10,5 de la Ruta 58 y a unos 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, anunció la construcción de un Bela Pádel Center dentro de su desarrollo.

mustafa con belasteguin panoramica country

“Canning es uno de los centros urbanísticos con mayor proyección de Buenos Aires y en los últimos años registró una fuerte demanda residencial, comercial y corporativa, especialmente de familias y consumidores que buscan calidad de vida, servicios, conectividad y propuestas de entretenimiento sin depender permanentemente de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó Maximiliano Mustafá, CEO de Prive Developer y principal impulsor de Pride Canning y de la alianza con Belasteguín para este proyecto.

“La iniciativa de incorporar a Bela Pádel Center a Pride Canning forma parte de la estrategia del country de desarrollar espacios que integren deporte, comunidad y estilo de vida. Bela Pádel Center marcará un hito para el desarrollo del pádel en el país”, agregó.

De este modo, y en línea con una tendencia cada vez más presente en los barrios cerrados, Bela Pádel Center se integrará a Pride Canning Center con una propuesta adaptada al mercado local, combinando espacios deportivos con propuestas comerciales, corporativas y gastronómicas, pensadas como un nuevo punto de encuentro para la zona sur del Gran Buenos Aires.

La inversión estimada para el proyecto ronda los u$s 5 millones. El desembolso no contempla únicamente la construcción de canchas, sino el desarrollo de un complejo integral de más de 7.000 m², con infraestructura deportiva, espacios sociales, áreas gastronómicas, servicios y tecnología alineada con los estándares internacionales de la marca.

Las obras de infraestructura ya están en marcha. El proyecto contará con diseño de Pride y operación deportiva a cargo de SportClub y Belasteguín. La inauguración está prevista para el 19 de mayo de 2027, una fecha simbólica por coincidir con el cumpleaños del ex número uno del mundo.

Cómo estará compuesto el complejo deportivo

El Bela Pádel Center tendrá dos plantas. En la planta baja contará con nueve canchas techadas, un microestadio, pro shop, salas de usos múltiples, espacios de precalentamiento, vestuarios, conexión directa con el gimnasio y acceso independiente para miembros.

En la planta alta se ubicarán espacios orientados a la experiencia social del club, con vistas a las canchas, un bar-café con expansión exterior, áreas de bienestar y un lounge diseñado para complementar la propuesta deportiva.

La actividad funcionará de la siguiente manera: por la mañana habrá entrenamientos para jugadores de alto rendimiento y eventos; por la tarde, escuelas para niños y adultos, además de canchas disponibles para alquiler.

“Va a ser un club para muchísimos eventos de empresas, de gente que quiera hacer su día en el club con su grupo”, anticipó Belasteguín.

El pehuajense explicó por qué eligió la Argentina para iniciar la expansión de la marca en América. “Una cosa es dónde vivo y otra es de dónde soy”, resumió.

Al referirse a la elección de Pride como socio estratégico para el desembarco local, también destacó que la decisión estuvo vinculada a una visión compartida del proyecto. “Cuando me senté con el Grupo Pride no hablamos de negocios ni de dinero. Hablamos de concepto. Y eso fue lo que me convenció”, afirmó.

El Bela Pádel Center estará integrado dentro de Pride Canning Center, concebido como uno de los principales centros comerciales a cielo abierto del sur del Gran Buenos Aires. La idea es que el club funcione como un ancla deportiva y social dentro de un ecosistema más amplio.

Pride Canning es un masterplan de 185 hectáreas ubicado en Canning. De ese total, aproximadamente 170 hectáreas corresponden al barrio premium, que contempla 750 lotes residenciales con fondos a lagunas y bosques. El proyecto incluye un Club House de más de 4.000 m² cubiertos, 20 lagunas con más de cinco kilómetros de extensión navegable y cinco puentes inspirados en la arquitectura europea. La entrega del barrio está prevista para octubre de este año.

Pride Canning, proyecto insignia donde se desarrollará Bela Padel Center

El desarrollo comercializa lotes premium con valores que parten desde los u$s 300 por metro cuadrado, cifra que varía según la superficie y las características particulares de cada terreno.

Los lotes se destacan por estar integrados a un masterplan de baja densidad que privilegia las vistas abiertas, con fondos a lagunas y bosques pensados para proyectos arquitectónicos de categoría que priorizan confort, seguridad y acceso a servicios de primer nivel.

“Siempre soñé con hacer algo así en la Argentina, pero no quería que fuera un proyecto más. Hoy siento que encontramos la forma de llevarlo adelante y eso es lo que le da sentido a este paso”, afirmó Belasteguín.

El ex número uno del mundo aseguró que la filosofía que busca transmitir es clara: esfuerzo, trabajo, mejora diaria, respeto por el rival y cariño por la familia.

“No apuntamos al alto rendimiento. Ese no es el foco. Son pocos los que llegan ahí. Me quedo mucho más con la otra base. El pádel tiene un poder increíble. Estoy convencido de que, a través de los valores de esta disciplina, podemos educar a niños y adultos”, concluyó.

El deporte y el urbanismo de lujo unidos

Para Maximiliano Mustafá, el pádel reúne condiciones particulares para convertirse en un impulsor del negocio inmobiliario.

“Es más accesible, más social, más rápido de adoptar y genera una frecuencia de uso muy alta”, destacó, diferenciándolo del golf y del tenis por su dinámica específica.

Según el empresario, el modelo de usos mixtos que combina deporte, gastronomía, comercio y vivienda responde a una tendencia creciente dentro de los desarrollos urbanos. “Los usuarios ya no buscan espacios aislados; quieren entornos que integren distintas actividades y fomenten la vida en comunidad”, sostuvo.

En ese contexto, el Bela Pádel Center no apunta exclusivamente a jugadores de pádel. Busca consolidarse como un punto de encuentro que combine bienestar, entretenimiento y espacios de vinculación social dentro de un mismo proyecto.