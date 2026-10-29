El monitoreo de temperatura se consolida como indicador clave de gestión en las franquicias gastronómicas

En las redes gastronómicas, la temperatura de cámaras, heladeras y exhibidoras pasó de la planilla de cocina al tablero de gestión: hoy es una métrica automatizada que impacta en la rentabilidad, la calidad del producto, la reputación de la marca y la eficiencia de la operación.

El monitoreo continuo de temperatura permite detectar desvíos en cámaras, heladeras y freezers para prevenir pérdidas de mercadería, reducir el consumo energético y garantizar la seguridad alimentaria.

La gastronomía sigue siendo un motor fundamental del franchising argentino: según el último relevamiento de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), de los 107 locales netos que sumaron las 60 marcas relevadas en el primer semestre de 2026, 105 correspondieron a este rubro. Pero casi la mitad de las marcas obtuvo retornos por debajo de lo previsto y, con márgenes más ajustados, la discusión del sector se desplazó de abrir locales a operarlos con eficiencia.

En esa agenda, el monitoreo de temperatura se consolidó como un indicador clave de gestión por tres razones: garantiza la seguridad alimentaria, reduce mermas y costos operativos, y permite estandarizar la calidad en todos los locales de una red.

La falla total de un equipo es el escenario más visible, pero también hay riesgos menos evidentes. Cuando una cámara o una heladera trabaja durante horas apenas un par de grados por encima de su rango, la mercadería puede perder calidad aunque a simple vista parezca en condiciones. Entre los 5 °C y los 60 °C se ubica la llamada "zona de peligro", donde las bacterias se multiplican con rapidez: un desvío prolongado ya no es solo un problema de costo, sino de inocuidad y de confianza.

El error también puede ir en la dirección contraria. Un sensor descalibrado que hace trabajar a un freezer, por ejemplo, 3 °C más frío de lo necesario, puede elevar su consumo eléctrico.

Por eso el control de temperatura es el pilar del sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), el estándar internacional de inocuidad que adoptan las cadenas gastronómicas. Además, el Código Alimentario Argentino exige que los equipos de frío de los comercios de alimentos aseguren una temperatura adecuada y constante, y un registro auditable permite demostrarlo ante las inspecciones y reducir el riesgo de multas o clausuras.

Las franquicias gastronómicas pueden centralizar los datos de sus sucursales mediante sistemas de monitoreo inteligente, verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y anticipar fallas en los equipos de frío.

El verano suma un riesgo adicional. En su análisis para el período 2025-2027, CAMMESA advirtió que las dificultades para cubrir los picos de demanda eléctrica en jornadas de calor extremo se mantienen durante todo ese horizonte, y cada temporada el AMBA vuelve a registrar cortes en los días de mayor temperatura. Un corte durante la noche, con el local cerrado, puede dejar cámaras y heladeras sin frío durante horas hasta la apertura del día siguiente.

Cómo funciona el monitoreo inteligente

La respuesta tecnológica es el monitoreo continuo de temperatura. Este se basa en tecnologías automatizadas con sensores IoT instalados en cada equipo —cámaras de congelado y refrigerado, heladeras de cocina, exhibidoras, vitrinas y conservadoras—, que registran la temperatura de forma permanente y envían los datos a una plataforma en la nube. Cada equipo tiene su propio rango, definido según el producto que conserva, y el sistema emite una alerta cuando la medición se desvía, cuando una puerta queda abierta más de lo permitido o cuando se corta la energía.

En una heladería, por ejemplo, el foco está en las conservadoras y vitrinas, donde una noche sin frío puede costar la producción de toda la semana. Las soluciones más avanzadas suman automatización: ante un desvío, pueden accionar ventiladores o compresores de forma remota para recuperar el rango antes de que el producto se vea afectado.

"Una falla total se nota, aunque muchas veces se descubre tarde. La desviación sostenida, en cambio, puede pasar inadvertida", explica Marcos Gómez, Director de USS. "Una cámara que pasa la noche dos o tres grados por encima de su rango puede afectar la calidad de la mercadería sin que nadie lo advierta. El monitoreo continuo hace visibles las dos situaciones y permite actuar a tiempo, con el local abierto o cerrado."

El desafío de los formatos dark kitchens y supermercados digitales

La misma lógica se aplica al comercio de alimentos sin mostrador. Los locales compactos de take away y delivery, y las dark kitchens que venden solo por canales digitales, concentran buena parte de su valor en los equipos de frío: un estudio del Centro de Investigaciones Sociales de UADE estimó que la cadena de frío representa cerca del 30% de la inversión en equipamiento de un local gastronómico. Además, muchas de esas cocinas pasan horas sin personal.

Lo mismo ocurre en los supermercados 100% digitales, que operan a puerta cerrada y crecen a un ritmo superior al del canal tradicional, según reportes del sector. En cada local conviven lácteos, carnes, congelados y helados, con aperturas de puertas constantes y horarios extendidos.

El impacto en la rentabilidad

En un negocio con márgenes ajustados, el monitoreo actúa sobre tres variables de costo.

Reducción de merma. Detectar a tiempo un desvío o una falla en las cámaras de congelado y refrigerado permite intervenir o mover la mercadería, y evita la pérdida masiva de materia prima que se produce cuando el problema se descubre horas después.

Eficiencia energética. Mantener cada equipo en su temperatura óptima evita el sobreconsumo eléctrico, uno de los costos fijos más altos de la gastronomía. Un equipo descalibrado consume más energía de la que requiere, y el monitoreo permite detectarlo.

Mantenimiento predictivo. Las fluctuaciones atípicas —un compresor que tarda cada vez más en recuperar el rango— anticipan fallas mecánicas antes de que el equipo se rompa por completo, y permiten programar la reparación sin urgencias.

Estandarización: el mismo producto en cada local

Para que una franquicia funcione, el producto tiene que verse y saber igual en cada sucursal, y esa consistencia empieza por conservarlo dentro de los mismos rangos de temperatura. Cada franquiciado recibe las alertas de sus propios equipos, mientras la marca accede, a través de un software en la nube, a una visión consolidada de toda la red: tiempo en rango de cada equipo, alertas por local, tiempo de respuesta ante cada evento o equipos con fallas recurrentes.

Con esos datos, el franquiciante puede verificar de forma remota si cada local cumple los estándares de la marca y, cuando llega una auditoría, interna o bromatológica, las mediciones y las alertas ya están registradas. El impacto también es reputacional: en una franquicia, una falla de calidad en un solo local la paga la marca entera.

"En una red de franquicias, la experiencia del cliente tiene que ser la misma en cada local, y eso empieza por cómo se conserva el producto", señala Eduardo Kbal, CEO de USS. "Cuando la temperatura se mide de forma continua, se transforma en un indicador de gestión que la marca puede seguir como sigue las ventas o el ticket promedio: muestra qué locales cumplen el estándar, dónde hay que intervenir y qué equipos conviene reemplazar antes de que fallen."

Las franquicias gastronómicas crecen con locales más chicos, más digitales y con menos margen de error. En ese modelo, la gestión térmica se convierte en una métrica que se mide, se compara y se gestiona como cualquier otro indicador del negocio. El desafío es enfriar con información: hacer visible lo que antes se perdía en silencio y convertirlo en datos para cuidar la calidad, asegurar la continuidad de la operación y decidir mejor.