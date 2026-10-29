Luis Caputo habló en Rosario y defendió el RIGI: "Estas inversiones garantizan que no tengamos problemas con el tipo de cambio"

El ministro de Economía señaló que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones captó fondos por u$s210 mil millones. "No nos podemos correr un centímetro del camino", dijo.

Enviado especial - El ministro de Economía, Luis Caputo , participó en Rosario de la Ronda de Negocios RIGI, una megacumbre destinada a captar inversiones que nucleó a gobernadores, empresarios y funcionarios , y defendió el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). "Estas inversiones garantizan que no vamos a tener problemas con el tipo de cambio", analizó .

La apertura del evento, que se desarrolló en la Estación Fluvial rosarina, contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el anfitrión, Maximiliano Pullaro , además de otros nueve jefes provinciales, quienes tomaron parte en diferentes paneles de la jornada.

En su discurso, Caputo trazó un balance de la implementación del RIGI al que le adjudicó desembolsos por u$s210 mil millones en distintos proyectos mineros e hidrocarburíferos, entre otros.

"Estas inversiones garantizan que Argentina no va a tener problemas con el tipo de cambio. En Argentina no faltaban dólares, sino que se castigaba a los sectores donde tenemos mayor ventaja comparativa" , lanzó el funcionario al abrir la jornada.

En esa línea, hizo una defensa de la gestión de Milei, al que calificó como "uno de los tres líderes más importantes del mundo" en la actualidad, y comentó: "No podemos movernos ni un centímetro de este camino porque tenemos todavía una trayectoria negativa que hace que, ante el primer desvío, el mundo se cuestione si la Argentina no volvió a las andadas".

"No hay opción de tomar aunque sea un mínimo atajo. Tenemos que seguir, esa es la decisión del Presidente", arengó ante la concurrencia.

Acto seguido, Caputo destacó que Argentina es hoy un país previsible, con estabilidad económica, aunque reconoció que "hay un largo camino que recorrer, pero dejamos de lado el populismo; dejamos de lado la creencia que el camino es el déficit fiscal".

El economista recordó que, un día antes, estuvo en Catamarca junto al Presidente, en la inauguración de la expansión Fénix 1B y de la nueva operación Sal de Vida, dos instalaciones de Rio Tinto que representan una inversión conjunta de u$s1.400 millones y permitirán sumar 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente.

Escuchaban, en primera fila, Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Al respecto, mencionó que la figura del Presidente es "un faro en el mundo por todo lo que está haciendo a nivel económico y por la batalla cultural que está dando". "Tenemos que seguir por este camino porque queremos que estos proyectos contribuyan a la que la industria y el desarrollo de todo el interior del país", indicó.

Siguiendo esa senda, Luis Caputo sostuvo que el RIGI fue clave para atraer u$s210 mil millones, "porque Argentina fue siempre un país que, más allá de haber pasado por crisis, se las ingenió para que esas crisis fueran a nivel institucional".

Paralelamente, en un pasaje de color, se refirió a la descomposición que sufrió en la puna catamarqueña y que lo llevó a recibir asistencia médica, agradeciéndole a Karina Milei. "Si me quedo algo dormido, es por lo ayer", precisó.

Por otra parte, el ministro de Economía se refirió al contexto global y sostuvo que hay mucha más conciencia sobre la importancia de diversificarse: "Muchos países centrales están en problemas. Tenían mucha dependencia de países que están en problemas, como los países de Europa central, dependientes del petróleo de Rusia".

En ese marco, señaló que "Argentina es un candidato obvio para diversificarse, porque tiene lo que el mundo quiere". "No venimos a pedir, venimos a ofrecer ideas y propuestas. Argentina tiene la oportunidad de desarrollarse", concluyó el dirigente.

Luego de la alocución del ministro, tomó la palabra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien compartió un breve discurso que osciló entre la puesta en valor de la minería y el agradecimiento a los gobernadores.

"La minería va a ser no de los sectores con mayor prosperidad. Esta jornada representa lo que queremos lograr, un win win. Acá tienen que ganar todos, tanto las grandes empresas mineras como las pymes y los proveedores", manifestó a modo de cierre Karina Milei.

A la vez, la funcionaria hizo un "reconocimiento especial" a todos los gobernadores presentes, destacando que todos adhirieron al RIGI.