Hallazgo sorprendente: astrónomos descubrieron un presunto planeta enano más allá de Plutón

El hallazgo se dio a una altura de casi 3.000 metros de altura en Chile. Investigadores estiman que tiene un diámetro de hasta 1.500 kilómetros.

Astrónomos detectaron un posible planeta enano en el sistema solar , más allá de la órbita de Plutón, y lo denominaron provisionalmente ED138. Le estiman un diámetro de hasta 1.500 kilómetros, mayor al planeta enano Ceres, y si se confirma su presunta condición podría pasar a ser reconocido junto a otros cuerpos menores.

El hallazgo es resultado de detecciones realizadas por el Observatorio Vera C. Rubin , un nuevo telescopio situado en la cima de una montaña de 2.682 metros de altura en Chile y que alberga la cámara digital más grande del mundo. El telescopio comenzó a operar en 2025 y es capaz de captar imágenes de todo el cielo cada tres días.

Si futuras observaciones confirman el descubrimiento, ED138 se sumará a un grupo compuesto actualmente por cinco planetas enanos reconocidos por la Unión Astronómica Internacional, o UAI: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris.

El astrofísico sénior del Instituto Smithsoniano Matthew Holman, y profesor de astronomía en la Universidad de Harvard , ejecutó un programa informático para examinar los datos recopilados por Rubin a comienzos de 2026, analizando miles de millones de detecciones de objetos en movimiento.

Para confirmar la observación, Holman, quien también forma parte del equipo de Operaciones del Rubin , trabajó con su colega Mario Juri, científico principal del Sistema Solar del Observatorio y profesor del departamento de astronomía de la Universidad de Washington.

Juri encontró otras 20 observaciones de ED138 en el catálogo de Rubin que se remontaban a marzo de 2026. Finalmente, los investigadores trazaron la órbita del objeto hasta 10 años atrás. Sin embargo, advirtió Holman, el hallazgo aún no es oficialmente un planeta enano: “En este momento, todavía es un candidato. Realmente necesitamos saber cuál es su tamaño físico y eso probablemente llevará unos meses”.

Se estima que el diámetro de ED138 oscila entre 600 y 1.500 kilómetros, lo que lo haría más grande que Ceres, el menor de los planetas enanos reconocidos. Actualmente orbita alrededor del Sol a una distancia de unas 46 unidades astronómicas, cada una de las cuales representa la distancia promedio entre la Tierra y el Sol.

Eso significa que ED138 está más lejos que Plutón y que también es un objeto transneptuniano, u OTN, una clase de objetos que orbitan alrededor del Sol a una distancia mayor que Neptuno. En el cielo nocturno, el hallazgo no es visible a simple vista, pero “es lo suficientemente brillante como para que aficionados realmente capaces puedan verlo si saben dónde buscar”, según Holman.

Existen datos recopilados por el Rubin a comienzos de 2026, donde analizaron miles de millones de detecciones de objetos en movimiento. CNN

“Hay que considerarlo un mundo”, aseguran

El hallazgo es importante para este campo, según la profesora Michele Bannister, de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelandia. El objeto es “realmente fascinante desde el punto de vista científico porque es un objeto transneptuniano y también físicamente bastante grande, pero sigue siendo mucho más tenue de lo que se puede ver a simple vista”, afirmó.

El tamaño del objeto se encuentra justo dentro del rango en el que podemos empezar a considerarlo un mundo, agregó, y ahora otros telescopios tomarán el relevo para averiguar más sobre él.

“Tal vez, si algún día enviamos una nave espacial hasta allí, descubramos que tiene un glaciar de nitrógeno como Plutón. Sería fantástico verlo. Pero, por el momento, todo lo que sabemos es que es grande, y el resto será objeto de especulación durante un tiempo, en particular cuáles son realmente sus características físicas”, finalizó Bannister.