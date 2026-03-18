El nuevo invento que promete revolucionar el medio ambiente: adiós a los derrames de petróleo

Ante un posible derrame de crudo en el mar, este aparato reemplazaría las tecnologías actuales.

Los derrames de petróleo provocan desastres ecológicos incalculables y pérdidas de millones en las zonas costeras afectadas cada año. Para frenar este daño continuo, un grupo de investigadores diseñó un robot capaz de limpiar la superficie marina contaminada de forma automática y en mucho menos tiempo que los métodos actuales.

Hasta hoy, la manera habitual de frenar el avance del crudo no daba los resultados que se esperan ante un desastre de esa magnitud. Este nuevo aparato propone una táctica totalmente distinta , que genera esperanza en el corto plazo.

El "Delfín Electrónico" es un equipo experimental creado por la Universidad RMIT de Australia . Los ingenieros diseñaron un robot que navega de forma activa por el océano, imitando los movimientos de los mamíferos marinos para avanzar directo sobre las manchas de petróleo, en lugar de quedarse fijo en un solo lugar esperando que la marea haga el trabajo.

Los derrames de petróleo dañan el ecosistema, llegando incluso a afectar la población tanto a nivel de saludo como económico.

El secreto de este diseño es su novedoso sistema de filtrado . Mientras el robot avanza, una bomba interna aspira la mezcla y la pasa por una esponja tratada químicamente para tener miles de agujas microscópicas en su superficie. Estas “mini espinas” logran separar el combustible del líquido casi al instante, atrapando el crudo en su interior y expulsando lo demás completamente limpio.

La idea de los creadores es que la versión final trabaje sola, sin que nadie la maneje a distancia . El robot va a nadar hasta la zona sucia, llenará su tanque con el hidrocarburo suelto y volverá a una base para vaciarlo. Después de descargar el material, regresará al mar de forma automática para seguir limpiando la superficie hasta terminar el trabajo.

Delfín Universidad RMIT Este innovador aparato aún está en su etapa de prototipo. Universidad RMIT

Qué dicen las pruebas de este dispositivo

Hoy en día, los científicos están haciendo ensayos con un modelo a escala reducida para comprobar el funcionamiento del sistema. Este primer equipo opera a control remoto mediante una conexión Wi-Fi y usa una batería interna que le permite navegar durante quince minutos seguidos antes de necesitar una nueva carga de energía para continuar.

Durante estas pruebas de laboratorio, el robot logró sacar petróleo a una velocidad de dos mililitros por minuto. Lo más importante de este ensayo fue que el combustible recuperado adentro del tanque tenía una pureza mayor al 95%, demostrando que el filtro de agujas microscópicas realmente funciona sin absorber líquido innecesario.

Los investigadores aclararon que recolecta poco volumen porque es un prototipo muy chico, pero ya tienen planeado el siguiente paso. Buscan fabricar un equipo que tenga el tamaño real de un delfín, lo que les va a permitir ponerle una bomba de succión más fuerte y un tanque más grande para limpiar derrames a gran escala en mar abierto.

Cómo afectan los derrames de petróleo al medio ambiente

Cuando el crudo cae al mar, forma una capa oscura en la superficie que no deja pasar la luz ni el oxígeno, asfixiando a los animales y frenando el desarrollo de las algas. Además, mancha las plumas de las aves y el pelo de los mamíferos, que mueren de hipotermia o envenenados cuando intentan limpiarse el cuerpo.

Con el paso del tiempo, la contaminación arruina ecosistemas muy delicados como los arrecifes de coral y los manglares. El combustible se mete en las raíces y en el lecho marino, dejando toxinas que pueden durar años y que frenan por completo el crecimiento de nuevas plantas, alterando toda la cadena alimentaria de esa región.

Este daño ambiental golpea directo a las personas que viven cerca de las costas afectadas. Respirar los vapores del petróleo o tocarlo trae problemas de piel y enfermedades respiratorias crónicas. Al mismo tiempo, la economía del lugar colapsa rápidamente porque se prohíbe la pesca para consumo humano y las playas quedan cerradas al turismo por precaución.