En los últimos años, el interés por esos dispositivos que te permiten resolver todo tipo de tareas cotidianas sin necesidad de tener muchos accesorios creció. Este tipo de inventos intenta facilitar las reparaciones de millones de personas en casa, en el auto o durante las actividades al aire libre.
El pequeño invento que reemplazará toda tu caja de herramientas
Un nuevo dispositivo reúne varias funciones para resolver los arreglos domésticos con un solo accesorio portátil.
Dentro de esa tendencia apareció una propuesta que llamó la atención por lo compacta que es y por la cantidad de funciones integradas. Se trata de Gerber Stakeout Drive, un dispositivo que reúne varios instrumentos en un solo cuerpo metálico.
De qué trata esta herramienta que generó furor en el mundo
La propuesta del Gerber Stakeout Drive parte de una idea muy simple: reunir varias funciones mecánicas básicas en un mismo objeto chico y fácil de transportar. El accesorio fue creado por la empresa Gerber Gear, una marca conocida por fabricar utensilios para actividades al aire libre. Este modelo forma parte de la línea Stakeout, una serie de dispositivos compactos pensados para quienes necesitan resolver algunos percances.
Una de las características más llamativas es su tamaño, porque el dispositivo mide cerca de 11,7 centímetros de largo y pesa alrededor de 30 gramos, perfecto para guardarlo en un bolsillo o engancharlo en una mochila.
El diseño incluye un sistema de apertura tipo mariposa, muy común en las herramientas multiuso. Gracias a esa estructura, el usuario puede desplegar rápidamente cada pieza cuando necesita hacer un ajuste o una reparación básica.
La idea principal de este producto apunta a las tareas domésticas o arreglos de emergencia. La herramienta es portátil y se puede usar para ajustar tornillos, cortar cables o abrir una botella, por ejemplo. Otra característica que explica su popularidad es el mosquetón integrado, ya que permite enganchar el dispositivo a un cinturón, una mochila o un llavero.
10 en 1: todas las utilidades de este invento
El atractivo principal del Gerber Stakeout Drive radica en la cantidad de funciones que incorpora dentro de su estructura compacta. En total, el dispositivo cuenta con diez herramientas distintas pensadas para resolver diferentes tareas:
- Alicates de punta fina: Permiten sujetar piezas pequeñas o manipular cables con mayor precisión.
- Alicates estándar: Funcionan para trabajos de presión o agarre en piezas más grandes.
- Hoja de filo liso: Sirve para cortes en materiales blandos o embalajes.
- Destornillador con sistema giratorio: Facilita el ajuste de tornillos en distintos objetos del hogar o del vehículo.
- Espacio de almacenamiento para puntas de destornillador: Este compartimento permite incorporar accesorios adicionales según la necesidad.
- Mosquetón de transporte: Ayuda a llevar el dispositivo colgado en mochilas o cinturones.
- Abrebotellas: El mismo mosquetón cumple esta función en reuniones o actividades al aire libre.
- Tijeras compactas: Pensadas para cortes rápidos en papel, hilo u otros materiales livianos.
- Cortador de alambre: Diseñado para trabajos sencillos con cables o pequeños elementos metálicos.
- Lima de grano: Permite suavizar bordes o realizar pequeños ajustes en superficies.
El objetivo de reunir todas estas piezas en un solo dispositivo busca ofrecer una solución portátil para los inconvenientes cotidianos. Además del diseño compacto, la marca incluye una garantía de por vida para los productos adquiridos a través de su página oficial.
