Más de 1.000 millones en deuda: la empresa textil reconocida mundialmente que tuvo que declararse en bancarrota + Seguir en









Pese a su gran rendimiento en el pasado, esta compañía hoy vive una auténtica pesadilla y hace todo lo posible para no desaparecer.

La empresa vive un momento crítico, y el dinero que debe se ha incrementado a valores imposibles de pagar. Freepik

El hecho de iniciar un negocio exitoso no significa que el futuro esté asegurado para siempre. Más allá de los miles de millones de dólares acumulados en ganancias, algunas decisiones pueden perjudicar enormemente el futuro de una empresa si no se lleva un manejo adecuado.

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A esto hay que sumarle que la competencia puede jugar un rol importante, sobre todo si ofrece los mismos productos a un precio mucho menor, aunque sean de menor calidad. Esto llevó a esta exitosa compañía a atravesar una crisis sin precedentes que la pone en un lugar en el que jamás esperaba encontrarse, con deudas que difícilmente pueda regular y la decisión de declararse en bancarrota para encontrar una solución acorde.

millones quiebra empresa Freepik La reconocida empresa acumula una deuda de miles de millones. Freepik Los inicios de Lycra y cómo se convirtió en un gigante mundial El origen de The Lycra Company se remonta a los desarrollos de DuPont, que en el marco de sus investigaciones en materiales sintéticos logró crear una fibra elástica con características novedosas para la época. Ese avance dio lugar al spandex, un material que inicialmente tuvo usos acotados, pero que con el tiempo empezó a ganar espacio en la industria textil.

A medida que se fueron incorporando nuevas aplicaciones, la fibra comenzó a utilizarse en la confección de prendas que requerían mayor ajuste y comodidad. En ese proceso, la marca Lycra terminó asociándose directamente con el material, al punto de que su nombre empezó a utilizarse de manera habitual para identificar este tipo de tejidos en el mercado.

Con la expansión de su uso, la empresa fue ampliando su alcance fuera de su nicho original. La producción se organizó en distintas regiones, con instalaciones industriales y equipos de desarrollo distribuidos a nivel internacional. Esa expansión acompañó el crecimiento de la demanda y permitió que la compañía se integrara en redes de producción globales, consolidando su presencia en la industria textil a lo largo del tiempo.

lycra-company Business Wire Business Wire Restructurar 1,2 miles de millones de dólares: los motivos de la quiebra de la empresa Lycra inició un proceso de reorganización en Houston mediante el Capítulo 11, un procedimiento legal que permite a empresas con dificultades financieras reordenar sus deudas sin interrumpir sus operaciones. En este marco, la compañía negocia nuevas condiciones con sus acreedores. La deuda total alcanzaba alrededor de 1.530 millones de dólares. Dentro de ese monto, el proceso apunta a reestructurar aproximadamente 1.2 mil millones mediante acuerdos que modifican plazos y condiciones de pago, con el objetivo de aliviar la carga financiera. Como parte del acuerdo, los financiadores aceptaron eliminar una porción relevante del pasivo y aportar una nueva financiación por unos 75 millones de dólares. Ese respaldo permitió sostener las operaciones mientras se avanza en la reorganización. Entre los factores que explican la situación se encuentra la caída en la demanda de ciertos productos, junto con el crecimiento de la competencia con alternativas más económicas. También influyeron tensiones y conflictos legales vinculados a etapas anteriores. En 2019, la empresa fue adquirida por Ruyi Textile and Fashion International Group Limited, y en 2022 pasó al control de sus financistas tras incumplimientos en las obligaciones asumidas. En paralelo, la compañía sostuvo inversiones en expansión productiva, incluyendo la apertura de una planta en China. Ese crecimiento convivió con un nivel elevado de endeudamiento, lo que derivó en la necesidad de iniciar el proceso de reorganización para estabilizar su situación financiera y continuar operando a escala global.

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