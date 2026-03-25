Javier Milei defendió a Manuel Adorni tras la polémica conferencia: "La ignorancia es atrevida"

El jefe de Gabinete fue fuertemente cuestionado por gastos, viajes al exterior y una supuesta propiedad que el pertenece. Ante un intento de defensa, se cruzó con algunos periodistas.

El presidente Javier Milei publicó un mensaje de defensa a Manuel Adorni , luego de los tensos cruces que el jefe de Gabinete tuvo con algunos periodistas durante su conferencia de prensa este miércoles. "La ignorancia es atrevida" , manifiesta el mandatario desde su cuenta de la red social X.

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"Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política , ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...", sentencia el posteo del Presidente.

Adorni volvió a brindar una conferencia de prensa tras más de tres meses sin apariciones de este tipo y lo hizo en un clima de fuerte tensión . En el centro de la escena estuvieron las causas abiertas en su contra por presuntas irregularidades, aunque el funcionario evitó profundizar en explicaciones y sostuvo que solo responderá ante la Justicia.

La ignorancia es atrevida... Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...

“ Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno . No tengo nada que esconder”, afirmó desde la Casa Rosada , y agregó: “Estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten”.

Durante su exposición, Adorni mantuvo varios cruces con periodistas y adoptó un tono confrontativo . En ese marco, defendió la gestión oficial y cuestionó a gobiernos anteriores. “Ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Nunca” , expresó. Luego añadió: “No somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe”.

También hizo referencia a casos de corrupción del pasado: “Parece que nos olvidamos que vivimos en un país donde un secretario revoleaba bolsos”. En la misma línea, remarcó diferencias salariales con la gestión anterior: “Un ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba con Alberto Fernández”.

El respaldo del Gabinete

La conferencia contó con una fuerte señal política de respaldo. Acompañaron a Adorni varios funcionarios de peso, entre ellos Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno, Luis “Toto” Caputo, Federico Sturzenegger y Mario Lugones.

También estuvieron presentes Santiago Caputo, Martín Menem, María Ibarzabal, Ignacio Devitt y Nahuel Sotelo, en una puesta en escena que buscó mostrar cohesión interna frente a las denuncias.

Las acusaciones y los viajes cuestionados

Entre los temas que generaron mayor controversia se encuentran los viajes del funcionario, especialmente uno a Nueva York en el que participó su esposa a bordo del avión presidencial, además de otro desplazamiento a Punta del Este.

A esto se suman numerosos cuestionamientos sobre inconsistencias entre su patrimonio declarado y su nivel de vida, señaladas en denuncias periodísticas.

Sin embargo, Adorni evitó dar precisiones sobre estos puntos y reiteró que toda la información será presentada ante los organismos correspondientes. El jefe de Gabinete insistió en que su trayectoria en el ámbito privado explica su situación patrimonial: “Trabajé más de treinta y cinco años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí ahí”.

Frente a las investigaciones en curso, sostuvo: “Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”.

De esta manera, el funcionario buscó cerrar el tema sin ampliar detalles, en una conferencia marcada por la tensión, el respaldo político interno y un fuerte cuestionamiento al rol de la prensa.