Disney podría perder decenas de millones de dólares por un incidente doméstico de una de sus estrellas contra su marido

Disney es, sin lugar a dudas, una de las empresas que mejor les paga a sus artistas. Pero, si bien la compañía del ratón es una llave para conseguir millones de dólares , también tiene sus condiciones y una de ellas es llevar una vida no de perfil bajo, pero sí alejada de escándalos que puedan dañar su imagen.

Para los famosos, este tren suele pasar una vez y sin entregar segundas oportunidades a quienes fallan. Tal es el ejemplo de esta influencer, quien ingresó a un reconocido programa tras un salto al estrellato repentino, pero le hizo perder una suma increíble de dinero a quienes confiaron en su talento.

Taylor Frankie Paul es una mujer de 31 años que nació en Utah, Estados Unidos, y se hizo conocida subiendo videos a TikTok . En esa plataforma fue una de las caras principales de "#MomTok" , un grupo de mujeres de la religión mormona que mostraban cómo era su día a día, la maternidad y su estilo de vida. Así logró sumar una gran cantidad de seguidores y se hizo un lugar en internet.

Su nombre explotó mediáticamente en 2022 cuando confesó que participaba en intercambios de parejas dentro de su comunidad . Este escándalo terminó en su divorcio de Tate Paul , su entonces marido y padre de sus dos hijos, con quien protagonizaba gran parte de sus videos. Lejos de esconderse, aprovechó el ruido y firmó un contrato para hacer "La vida secreta de las mujeres mormonas", una serie documental en la plataforma Hulu, que es propiedad de Disney.

Como ese programa tuvo mucha audiencia, los directivos de la cadena ABC decidieron llevarla a la televisión abierta. La eligieron para ser la protagonista de la temporada 22 de "The Bachelorette" , un histórico reality donde una mujer soltera debe elegir a su futuro marid o entre un grupo de pretendientes que conviven con ella. Esto llamó mucho la atención porque fue la primera vez que contrataron a alguien ajeno a las temporadas anteriores del programa para ocupar ese rol de soltera principal.

El violento video que desató la polémica

Tras su divorcio, la mediática comenzó una relación sentimental con Dakota Mortensen, un hombre alejado de las redes sociales con quien llegó a convivir. Fue justamente con este nuevo novio con quien protagonizó el episodio que terminó hundiendo su carrera. El 19 de marzo de 2026, apenas tres días antes de que el programa de citas saliera al aire, el portal de noticias del espectáculo TMZ publicó un video de las cámaras de seguridad de su casa grabado en 2023.

Embed - Taylor Frankie Paul’s Assault Arrest — Raw Bodycam

En la grabación se la ve agrediendo físicamente a Mortensen. Las imágenes la muestran pateando, golpeando y tirándole sillas de metal por la cabeza en el medio de una fuerte discusión. Lo que más indignó al público fue que la hija pequeña de la mujer estaba ahí mismo viendo todo.

En el audio se escuchan los llantos de la nena de fondo, mientras Mortensen le grita textualmente: "Tu hija acaba de ser golpeada en la cabeza con una silla de metal. Ve y ayuda a tu hija". Por este episodio, la policía la arrestó y ella misma se declaró culpable de agresión, recibiendo tres años de libertad condicional.

Cuando el video se volvió viral, Disney sacó un comunicado avisando que cancelaban el programa por completo para enfocarse en la familia afectada. Por su lado, los representantes de la mujer publicaron un texto diciendo que ella venía sufriendo abusos físicos y mentales por parte de su ex. Mortensen respondió rápidamente rechazado esas acusaciones, afirmó que jamás le levantó la mano y señaló que las propias imágenes del video hablan por sí solas para demostrar quién era la persona violenta en esa casa.

Embed - Taylor Frankie Paul responds to alleged domestic violence incident with ex-boyfriend

Cuántos millones le costará a Disney la cancelación de la nueva temporada de The Bachelorette

Levantar una temporada entera que ya estaba grabada, editada y lista para salir representa un fuerte impacto económico para la empresa. Los cálculos del sector indican que esta decisión de último minuto le va a generar una pérdida directa de unos 60 millones de dólares a la cadena ABC. Ese monto incluye todo lo que gastaron en los meses de rodaje y la enorme campaña de publicidad que ya se había lanzado.

La mayor parte del dinero perdido proviene de los anunciantes que ya habían pagado su espacio. Las publicidades que se emiten en los cortes de "The Bachelorette" son de las más caras de Estados Unidos, y pueden llegar a costar unos 100 mil dólares por cada aviso de treinta segundos. Al cancelar la emisión, el canal se ve obligado a devolverle los fondos a las marcas o a negociar para reubicarlos en otros horarios más económicos.

El problema financiero no termina con este reality. El escándalo también frenó las grabaciones de la quinta temporada de "La vida secreta de las mujeres mormonas", complicando los estrenos de la plataforma de streaming. Como si fuera poco, el canal ABC tuvo que cubrir el espacio de los domingos a la noche emitiendo programas repetidos, teniendo que armar una grilla de emergencia de un día para el otro.