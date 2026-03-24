No vas a querer nunca más una bicicleta: el invento que sorprendió a millones + Seguir en









Este aparato llegó para revolucionar el transporte favorito de muchos.

Este aparato cambiará la vida diaria de millones de usuarios. Velogym

La bicicleta es un invento que transporta a millones de usuarios que, además de ser una alternativa más ecológica, también buscan realizar actividad física para mantenerse en forma. Un nuevo invento, además de servir como medio de transporte, también beneficiará enormemente a quienes lo utilicen en este aspecto.

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Creado en Alemania, este aparato funciona como una especie de gimnasio móvil, ya que quienes puedan hacer uso del mismo logran emplear distintas partes del cuerpo sin perder el principal objetivo de trasladar a quien esté arriba hacia donde desee.

Velogym 1 La manera en la que se divide el trabajo del cuerpo es lo que hace destacar a este invento. Velogym El polémico triciclo que sorprendió al mundo: de qué trata este invento El triciclo reclinado VeloGym es un desarrollo impulsado por la empresa homónima junto con la Universidad Técnica de Múnich. Su propuesta se centra en un vehículo que combina diferentes formas de propulsión dentro de un mismo sistema, permitiendo que el usuario intervenga tanto con las piernas como con los brazos.

El funcionamiento se apoya en un conjunto de palancas ubicadas a los costados del asiento. Estas se accionan mediante movimientos alternados de empuje y tracción realizados con los brazos, generando energía que se transmite a un mecanismo interno encargado de transformarla en impulso para el desplazamiento. A su vez, este proceso se complementa con el pedaleo convencional, lo que amplía las opciones de uso.

El control del vehículo se mantiene integrado al propio movimiento del conductor, lo que facilita la conducción sin interrupciones. La respuesta del triciclo acompaña la aplicación de fuerza, permitiendo maniobras estables mientras se sostiene el avance.

La posibilidad de alternar entre distintas formas de propulsión le otorga versatilidad en su uso cotidiano. El usuario puede optar por utilizar solo las piernas, únicamente los brazos o una combinación de ambos, ajustando el esfuerzo según el recorrido o la intensidad deseada. Embed - VELOGYM - Prototype No. 1 ¿Un gimnasio completo? El objetivo de este triciclo El desarrollo de VeloGym está orientado a integrar transporte y ejercicio físico en un mismo dispositivo. La idea es que el usuario involucre distintos grupos musculares durante el uso, generando una actividad que combine movilidad con entrenamiento corporal en simultáneo. El sistema de palancas laterales permite distribuir el esfuerzo entre la parte superior e inferior del cuerpo. Esta configuración habilita un uso más equilibrado, donde la intensidad puede ajustarse sin alterar la mecánica general del vehículo. De esta manera, cada persona puede adaptar la exigencia según su condición o preferencia. El triciclo se adquiere contactando directamente a VeloGym desde su sitio web oficial, donde se puede enviar un mensaje mediante el formulario disponible para realizar consultas, solicitar información sobre el modelo y coordinar el pedido con la empresa según la disponibilidad del producto. En relación con el precio, la versión base se ubica aproximadamente entre U$S 7.200 y U$S 8.000. El valor final depende de la configuración acordada con la empresa al momento de la compra, ya que el equipo puede presentarse con distintas variantes según el uso previsto y las características solicitadas en cada pedido.

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