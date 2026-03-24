Es heredera de una de las fortunas más grandes del mundo y ya lidera un proyecto millonario con 23 años

Si bien su padre es una de las personalidades más importantes del mundo, ella decidió construir su propio camino en el mundo de los negocios.

Nacer en cuna de oro viene acompañado de muchas ventajas, en especial si en ellas está la fortuna de miles de millones de dólares generada por los padres. Hay quienes, con el futuro asegurado, deciden dedicarse al negocio familiar o simplemente vivir en el anonimato con un gran patrimonio.

Pero hay personajes que deciden cambiar por completo eso, adentrándose en un mundo muy distinto y plagado de desafíos que no suelen afrontar debido a su posición socioeconómica. La protagonista de esta historia ha demostrado que, pese a tener un legado más que importante, quiere construir su propio camino , sin desaprovechar las herramientas que le fueron brindadas.

Phoebe Gates nació el 14 de septiembre de 2002 en Seattle, Washington, y es la hija menor de Bill Gates y Melinda Gate s. Creció junto a sus hermanos en un entorno donde, pese a los recursos disponibles, sus padres mantuvieron hábitos y normas orientadas a una vida cotidiana estructurada, al punto que le prohibieron tener celular hasta entrar en la adolescencia.

A pesar de su corta edad, ya maneja una importante empresa que se dedica a la creación de aplicaciones.

Realizó sus estudios en la Lakeside School, una institución privada de alto nivel en Seattle. Durante esa etapa combinó su formación académica con intereses personales, especialmente vinculados a la danza .

Más adelante continuó su formación artística en la School of American Ballet y en la Juilliard School en Nueva York. Actualmente estudia en la Stanford University, donde desarrolla su carrera universitaria y comenzó a involucrarse en actividades vinculadas a temas de interés público . En paralelo, participa activamente en redes sociales, donde comparte opiniones sobre derechos de las mujeres y desigualdad.

Phoebe Gates Jeremy Smith/imageSPACE/Shutterstock La hija del magnate ha demostrado tener talento para los negocios. Jeremy Smith/imageSPACE/Shutterstock

El proyecto millonario de Phoebe lejos de sus padres

Es cofundadora de Phia, una aplicación desarrollada junto a Sophia Kianni que permite comparar precios de artículos de moda en distintos sitios web. La plataforma reúne opciones de productos nuevos y usados y organiza alternativas similares para facilitar la comparación entre distintas ofertas.

La aplicación analiza información disponible en internet para mostrar diferencias de precios entre vendedores. Incluye funciones como el seguimiento de variaciones de precios, la estimación del valor de reventa de los artículos y la identificación de opciones equivalentes dentro de una misma categoría, lo que ayuda a los usuarios a tomar decisiones de compra con más información.

El proyecto recibió una inversión de 35 millones de dólares que permitió impulsar su crecimiento y expansión. A partir de ese financiamiento, la plataforma superó el millón de usuarios y estableció acuerdos con marcas y minoristas del sector, consolidándose dentro del mercado de comparación de precios en artículos de moda.

La faceta filantrópica de la heredera

Phoebe Gates participa en iniciativas vinculadas al acceso a la salud y a derechos de las mujeres. A través de sus redes sociales difunde contenidos donde expresa opiniones sobre desigualdad y sobre el acceso a servicios de salud, utilizando su alcance para poner estos temas en circulación.

Desde su infancia estuvo en contacto con actividades solidarias impulsadas por su entorno familiar, incluyendo experiencias en distintos países donde pudo conocer realidades diversas. Ese recorrido influyó en su interés por el acceso a servicios básicos y por las condiciones de vida en distintos contextos.

En la actualidad, combina su actividad emprendedora con la difusión de mensajes en redes. Utiliza distintos formatos digitales para visibilizar desigualdades y promover conversaciones sobre acceso a la salud y derechos, manteniendo una participación pública vinculada a estos temas sin depender exclusivamente de su entorno familiar.

Fortuna de millones: el patrimonio de Phoebe Gates

Actualmente, el patrimonio neto de Phoebe Gates está estimado en 20 millones de dólares, según distintos medios especializados. Su propia fortuna se debe a los proyectos que ha realizado, sin contar con un fuerte apoyo del dinero de sus padres, aunque aprovechando porciones mínimas y sus conocimientos para poder llevarlos adelante.

También cuenta con ingresos extra en sus redes sociales. En Instagram, la hija de una de las personas más ricas del mundo cuenta con 552 mil seguidores, por lo que es normal ver intercambios con marcas por publicidad.