El talento en foco: HIT y VON DER HEIDE presentaron un informe clave sobre el mercado laboral en América Latina

En HIT Vilo, ubicado en la localidad de Vicente López, HIT junto a VON DER HEIDE, presentaron el estudio sobre Talento en América Latina . En el evento, Gabriela Campodónico -Senior Associate de VON DER HEIDE-, Julieta Cumbo- Growth Marketing Manager de HIT- y Mariela Mociulsky -CEO y Founder de Trendsity-, compartieron insights basados en datos del informe powered by Trendsity. Además, participó Susana von der Heide -Founder and Thinking Partner- y acompañó la consultora Melina Masnatta como invitada especial.

De acuerdo al análisis del estudio realizado por VON DER HEIDE y HIT, la escasez de talento no es una realidad per se, pero sí hay dificultades en conseguirlo. El 96% no cree que falte, pero se puede mejorar. Las principales barreras para atraer talento se encuentran en la etapa de la “definición de perfil”; es importante definir qué se busca y para qué.