Aseguran que las notas de comunidad de Meta podrían atentar contra la calidad del debate público en América Latina

Estudiosos señalaron "consecuencias considerables" ante posibles chequeos sin "cánones metodológicos". Así, creen que "ante niveles crecientes de polarización" los sistemas de verificación dependientes del consenso de usuarios podría llevar a situaciones "preocupantes".

Esta decisión de la empresa de Mark Zuckerberg comenzó a ser probada este miércoles en 16 países hispanoparlantes de Latinoamérica.

La falta de verificación profesional de contenidos en redes sociales como Facebook e Instagram podría generar una baja de la calidad del debate público en América Latina, según expertos. Esta hipótesis responde a las Notas de la Comunidad de Meta , un sistema de moderación colectiva aplicado en países de habla hispana en las últimas horas e inspirado en el implementado en X por Elon Musk.

Esta decisión de la empresa de Mark Zuckerberg comenzó a ser probada este miércoles en 16 países hispanoparlantes de Latinoamérica , diseñado para reemplazar las verificaciones realizadas por periodistas independientes . Este cambio ya se hizo en EEUU el año pasado.

"Dado que Meta sigue dominando el consumo de redes sociales en toda América Latina, sin un programa de verificación las consecuencias pueden ser considerables para que la desinformación se propague con mayor velocidad", evaluó el encargado del Observatorio de Medios del Tecnológico de Monterrey Alejandro Martín del Campo.

Según datos del conglomerado LatamChequea, 14 agencias de la región participan del programa de verificación de Meta lanzado a nivel global en 2016. La firma de Mark Zuckerberg deja así la verificación de hechos en manos de los usuarios más movilizados en redes sociales, que no necesariamente aplicarán "cánones metodológicos y periodísticos que siguen los chequeos", destacó el docente de la Universidad de la Sabana en Colombia Carlos Rodríguez .

Otros expertos consultados por la AFP, como Rafael Rubio, codirector del Observatorio de Desinformación de la Universidad Complutense de Madrid, destacaron que esta decisión puede derivar en un debilitamiento de la calidad de la información y la salud democrática.

"Sin un programa de verificación las consecuencias pueden ser considerables", sostuvo un experto de México.

Ante niveles crecientes de polarización y campañas coordinadas de desinformación, "sustituir mecanismos profesionales de verificación por sistemas dependientes del consenso entre usuarios de las redes puede degenerar en situaciones preocupantes", insistió el profesor de periodismo Ramón Salaverría, de la Universidad de Navarra e investigador principal del Observatorio Iberifier.

Brasil, que celebra elecciones presidenciales en octubre, fue excluido de la lista de 16 países y adoptó medidas firmes para regular las redes sociales: "Brasil tiene una regulación que ha crecido y obligado a las plataformas a desarrollar mecanismos de control y de verificación", precisó el profesor Ivan Paganotti de la Universidad de Sao Paulo (USP) e investigador sobre desinformación.

Meta implementa las notas de la comunidad en español para Instagram, Facebook y Threads

Meta confirmó que implementará las Notas de la Comunidad en español para un total de 16 países de América Latina, incluyendo a Argentina. La herramienta - que llegará en una versión de prueba - está pensado para dar contexto a una publicación llegará para Instagram, Facebook y Threads.

En detalle, las notas de la comunidad son una herramienta de moderación colectiva que permite a los usuarios de una red social agregar contexto, corregir datos o desmentir información engañosa directamente debajo de una publicación pública.

Esta posibilidad ya existe en las mencionadas plataformas de Meta en inglés y ahora desembarcarán para el público hispanohablante, aunque España quedará afuera de esta primera implementación.

“Las Notas de la Comunidad aportan contexto de forma colaborativa y a gran escala. Empezaremos la prueba de manera gradual y las notas no serán publicadas hasta que tengamos una base de colaboradores y estemos seguros de que el producto funciona correctamente. Una vez cumplido este paso, esperamos que se convierta en el nuevo estándar de nuestras plataformas”, aseguró la empresa en un comunicado.