Empieza la temporada de ferias internacionales donde se juega el futuro de las exportaciones de vinos argentinos

Francia es uno de los mayores productores vitivinícolas del mundo. Y no por casualidad, la semana próxima será sede de una de las principales ferias internacionales de vinos que integran el circuito global de mayor convocatoria en esta industria.

EXPORTACIONES DE VINOS EN VOLUMEN Y VALOR FOB.PNG

La relevancia que están cobrando las convocatorias internacionales se refleja en el aumento sostenido de la cantidad de participantes argentinos. Este año habrá un récord de bodegas nacionales asistiendo a la convocatoria parisina. Serán algo más de 60, de las cuales la mitad asistirá bajo el paraguas de Wines of Argentina (WofA), la entidad responsable de la promoción del vino argentino en los mercados mundiales.

La convocatoria de WofA equivale a un incremento de 150% en la cantidad de bodegas argentinas respecto de 2024 y un 275% más que en 2023.

Globalmente, este año se esperan en la feria de la Ciudad Luz más de 50.000 visitantes profesionales y 5.000 expositores de más de 50 países.

El papel de las ferias en la estrategia exportadora de las bodegas argentinas

“Las ferias son una herramienta de promoción importante, aunque necesitan una preparación y un trabajo con mucha antelación. Ya no existe esa opción de, como hace 20 años atrás, uno podía ir a una feria y encontrar un cliente, un importador, alguien que llevara tu producto sin haber armado una agenda previa. Ahora hay que ir muy bien preparado, tener toda la información de precios, de los productos, de a qué mercado se quiere apuntar, con qué estrategia. Y esto exige el armado de estas agendas que se preparan con entre 3 y 6 meses de anticipación”, explicó Magdalena Pesce, CEO de WofA, en diálogo con Ámbito.

A punto de subirse al avión para viajar a Francia, Magdalena Pesce agregó: “En el caso de las ferias internacionales vemos que ferias como Vinexpo están creciendo rápidamente en importancia. De hecho, se ha dado el caso paradigmático de que Wine of Argentina, que este año concretará su tercera participación, arrancó con una presencia de 8 bodegas y hoy estamos yendo con más de 30 en el pabellón. Obviamente que también hay bodegas que van por su cuenta. Y esto marca claramente cuál es la tendencia, hacia dónde está yendo todo el interés del trade por estos espacios. El objetivo siempre es continuar ampliando la presencia de la marca vino argentino en el mundo”.

En la lista total de participantes hay algo más de 60 bodegas argentinas. De este total, la mitad participará a través del stand de WofA: Achaval Ferrer, Belhara Estate, Benegas, Bodega Araujo, Bodega del Desierto, Bodega del Fin del Mundo, Bodega Lagarde, Bodega Monteviejo, Bodega Santa Julia, Bodega Vistalba, Bodega Mendel - Revancha Vinos, Casa de Uco, Cielo y Tierra, Claroscuro Art Winery, El Porvenir de Cafayate, Familia Cassone, Fincas Patagónicas (Tapiz/Zolo/Wapisa), Gauchezco, Grappe Wines, Grupo Cepas, La Riojana, Lalala Wines, Lamadrid Estate Wines, Monte Quieto, Norton, Susana Balbo, Tittarelli Wines, Vinos de la Luz, Weinert - Bodega y Cavas, Zuccardi Valle de Uco.

Juliana Del Aguila Eurnekian, presidente de Bodega Del Fin Del Mundo, explicó a Ámbito qué representan estas ferias en su estrategia de expansión internacional: “Es nuestra primera vez participando en Wine París, una feria que viene cobrando relevancia en la industria y que le viene ganando terreno a Prowein que se hace en Dusseldorf todos los años. En cuanto a expectativas, nuestro foco está en llevar a la Patagonia al mundo y las ferias internacionales son una gran oportunidad para captar nuevos clientes, así como también para profundizar las relaciones con los clientes que ya tenemos”.

“En los últimos dos años las exportaciones de la bodega crecieron 35% en promedio anual y esperamos sostener estas tasas de crecimiento en 2025. La estrategia estará puesta en ingresar en los mercados emergentes y potenciar el negocio en los mercados donde tenemos presencia actualmente”, detalló.

Respecto de las proyecciones de exportación y las características que demanda el mercado global de vinos en la actualidad, Del Aguila Eurnekian explicó: “Hacer vinos en la Patagonia es aportar un elevado grado de diferenciación a los vinos argentinos: el carácter de los vinos patagónicos, como su frescura natural, su equilibrio y menor concentración, son lo que el mundo está buscando. En 2024 exportamos un 20% de la producción de la bodega y estamos haciendo foco en seguir aumentando nuestras ventas año a año”.

Entre las bodegas que van por fuera de la delegación de WofA está una de las más tradicionales de Argentina: Luigi Bosca. La bodega de la familia Arizu marcará presencia por primera vez en Wine París con un stand propio, donde ofrecerá charlas y degustaciones de sus más recientes lanzamientos junto con una selección de vinos de su histórica cava familiar.

Actualmente, Luigi Bosca exporta el 40% de su producción a más de 50 países, con presencia en los cinco continentes. El mercado europeo representa el 20% de su exportación anual.

“Participar en este tipo de ferias es una gran oportunidad para fortalecer nuestra presencia a nivel global, posicionarnos estratégicamente en el trade y compartir con el mundo la esencia de Luigi Bosca y nuestros vinos”, comentó Alberto Arizu (h), cuarta generación de la familia Arizu.

Otra bodega argentina que participa por una vía diferente es Trapiche, del grupo Peñaflor. En este caso, lo hará a través de un stand de la firma WX Brands, uno de los más grandes distribuidores de vino de Estados Unidos, que fue adquirido en 2021 por Terold, la empresa controlante de Peñaflor, propiedad de la familia Bemberg.

Trapiche pegó un gran salto en su internacionalización el año pasado, cuando firmó un acuerdo con el Inter Miami FC para ser sponsor principal del club estadounidense donde juega Lionel Messi.

Salta se pone al hombro la representación de los vinos de los Valles Calchaquíes

Otra característica singular que tendrá la participación argentina este año en Wine París será aportada por Salta, la única provincia que asistirá como tal. Así marcará presencia por primera vez en este acontecimiento de la mano del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable junto con seis bodegas salteñas que promocionarán la calidad de los vinos de altura de los Valles Calchaquíes.

El subsecretario de Comercio, Luis Garcia Bes, explicó: “A través de una asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI), vamos a acompañar a bodegas locales. Allá hablaremos de la región y no de una bodega en particular. En nuestra provincia no producimos cantidad sino calidad, pero hay que mostrarlo. Una forma es yendo a ferias, hacer misiones comerciales o misiones inversas (traer compradores) y también a través de las revistas especializadas como Decanter”.

Justamente, en coordinación con esa publicación británica se desarrollará durante la feria una master class que incluirá teoría y cata para difundir las bondades de los vinos del Valle Calchaquí frente a más de 60 expertos de todo el mundo.

La realización de Wine París marca el inicio del cronograma de ferias en las que el vino argentino buscará seguir fortaleciendo su posicionamiento ante el mundo. El calendario de ferias internacionales de las que participa WofA para este año incluye además ProWein Düsseldorf (16 al 18 de marzo); China Food & Drink Fair en Chengdu (25 al 27 de marzo), Vinexpo Singapur (27 al 29 de mayo) y ProWine Sao Paulo (30 de septiembre al 2 de octubre).

Alejandro Vigil, Presidente de Wines of Argentina, sintetizó: “A través de WofA hemos logrado que 30 bodegas lleguen a París para mostrar la oferta exportable de Argentina. La feria se ha fortalecido en los dos últimos años y hay gran interés, y este año estamos creciendo también en participación de bodegas. Después de la pandemia, Vinexpo ha vuelto a abrir las puertas con una visión renovada, y nosotros, como marca país de Vino Argentino necesitamos estar ahí”.