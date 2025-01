Fernanda Martino: "Trabajo para poner a nuestra bodega entre las 20 grandes de Argentina"

“En 2016 me sumé de lleno a la bodega. En ese momento, mi papá me dijo que tenía que aplicar el modelo McDonald's y me hizo pasar por todas las áreas de la empresa para ganar experiencia y aprender un negocio que yo desconocía completamente. Ni siquiera tomaba vino”, recuerda Fernanda Martino, en una entrevista con Ámbito.