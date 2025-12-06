Perfiles tecno, eficientes y con habilidades "humanas", estas fueron algunas de las tendencias 2025 en el mercado laboral argentino

Consultoras de RRHH enumeraron algunas de los rubros destacados durante este año. Entre las aptitudes mencionadas, valoraron la adaptabilidad y capacidad de tomar decisiones en entornos cambiantes.

Consultoras destacaron cualidades de los perfiles más buscados, entre ellos la adaptabilidad en un entorno cambiante.

Camino hacia los últimos días de 2025, el mercado laboral argentino refleja una serie de tendencias protagonistas. Al respecto, consultoras de Recursos Humanos (RRHH) le detallaron a Ámbito que algunas aristas se basaron en la necesidad de un equilibrio entre habilidades tecnológicas y humanas , la toma de decisiones en entornos cambiantes y la capacidad de acompañar transformaciones.

Desde Michael Page, señalaron la necesidad de optimizar los procesos y la búsqueda de eficacia, a la par de un aumento de búsquedas de perfiles tecnológicos . Por su parte, Adecco Argentina destacó a los sectores de Comerciales, Producción y Tecnología y sus portavoces señalaron que las empresas valoraron el talento capaz de acelerar resultados como de acompañar las diversas transformaciones.

Por último, para Randstad Argentina el mercado argentino apuntó a sectores resistentes a la incertidumbre , mencionando a los rubros de energía, minería, y reiteró tecnología , entre otras.

En primer lugar, la necesidad de optimización marcó a las empresas este 2025 según detalló el director de la consultora Michael Page (MP), Francisco Scasserra. Este aspecto cobró dinamismo sobre todo en tecnología, energía, servicios y automotriz.

También se aceleró la demanda de perfiles tecnológicos capaces de adoptar nuevas herramientas, especialmente Inteligencia Artificial (IA) y automatización: "Esto refleja un mercado más selectivo, donde la productividad, solidez operativa y expansión comercial convive con la necesidad de profesionales orientados a resultados".

Por su parte, el Informe del Mercado Laboral Argentino 2025 de la consultora Adecco sostiene que las búsquedas fueron lideradas por: comerciales y de ventas (37.6%); producción y logística (28.2%); tecnología e IT (27%); finanzas y administración (18.8%) y recursos humanos (10.1%).

La directora de Servicios, Calidad y Transformación de Adecco Argentina, Carla Cantisani sostuvo que según este año vieron "un mercado más estable pero con una demanda muy focalizada" en estos perfiles a la par de un crecimiento de la especialización en Data Science y Marketing Digital.

Mercado laboral "Hoy las compañías buscan perfiles con capacidad para redefinir procesos", consideraron desde Adecco. Jobs

Para el director de Operational Talent Solutions de Randstad Argentina Germán Ruiz, el mercado argentino estuvo atravesado este año por la incertidumbre. Esto llevó al empleo a concentrarse "en nichos resistentes a la coyuntura y enumeró entre los talentos más buscados: especialistas en inteligencia artificial y machine learning; Ciencia de datos; especialistas en ciberseguridad; ingenieros de software, petróleo y construcción; profesionales de energías renovables, con foco en la sostenibilidad.

Justamente, siguiendo la línea de Ruiz, estos se vinculan a los rubros que superaron la adversidad: energía, minería, tecnología y pharma, entre otras. Por otro lado, la demanda de talento especializado se mantiene en sectores como Oil&Gas e IT, a la par de un dinamismo en posiciones comerciales en un mercado de consumo retraído.

¿Y cómo son ellos? La importancia de las habilidades blandas

En 2025, la voz de MP señaló que estas búsquedas priorizaron habilidades que combinan la adaptabilidad, liderazgo e inteligencia emocional. A esto se sumó la curiosidad, la apertura al cambio y a nuevas herramientas para mayor "productividad, análisis y toma de decisiones".

En paralelo, sobresalió la demanda de habilidades blandas incluso por encima de las competencias técnicas. Algunas mencionadas por Scasserra fueron:

Liderazgo en entornos complejos;

Sostén de conversaciones difíciles;

Acompañamiento de transformaciones;

"Para quienes buscan fortalecerse, lo central es cultivar el aprendizaje continuo", arrojó junto a apostar a las "habilidades humanas" como la empatía, la comunicación efectiva y la autogestión. Estas últimas, detalla Scasserra, son clave por ser "atributos escasos y difíciles de sustituir".

"El talento más demandado en 2025 es aquel que combina profundidad técnica, visión comercial, alfabetización digital e inteligencia adaptativa, atributos que seguirán siendo críticos en 2026", concluyó Scaserra.

Siguiendo con el estudio de Adecco, las aptitudes más valoradas en la selección de este año fueron el pensamiento crítico y la resolución de problemas (70.9%); la comunicación efectiva (48.9%) y las habilidades técnicas específicas (39.7%).

Al respecto, Cantisani expresó que la diferencia en la empleabilidad "ya no depende del conocimiento técnico" sino en "aprender rápido, colaborar en contextos diversos y tomar decisiones en entornos de cambio permanente". Así, añadió que las empresas valoran al talento capaz de "acelerar resultados" como de "acompañar la transformación tecnológica y organizacional".

inteligencia artificial empleo trabajo Desde Randstad recalcaron la valoración de la combinación entre "habilidades técnicas y blandas".

Desde Adecco, sugirieron prestar atención a estos tres ejes:

Incorporar una habilidad digital independientemente del área;

independientemente del área; Entrenar competencias socioemocionales , como comunicación, trabajo colaborativo y autoliderazgo;

, como comunicación, trabajo colaborativo y autoliderazgo; Sostener la capacitación como hábito continuo;

Para finalizar, desde Randstad recalcaron la valoración de la combinación entre "habilidades técnicas y blandas": desde conocimientos en programación, análisis de datos y ciberseguridad, "como la base de lo más demandado en tecnología", hasta adaptabilidad, pensamiento crítico y resolución de problemas complejos, entre otros.

Estas últimas, consideradas aptitudes “soft”, son clave para los entornos cambiantes: "La actualización es fundamental. Profundizar su base técnica y, al mismo tiempo, desarrollar estas competencias blandas, hoy decisivas para la empleabilidad", finalizó.