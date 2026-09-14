Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES gratis y en pocos minutos

La Certificación Negativa de ANSES se puede solicitar gratis por Internet, sin turno y con una validez de 30 días.

La Certificación Negativa de ANSES se obtiene gratis y online, no requiere turno ni firma de un agente y tiene una vigencia de 30 días.

La Certificación Negativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un comprobante que permite acreditar que una persona no registra determinadas prestaciones, asignaciones, aportes laborales o beneficios ante el organismo previsional. El documento puede ser solicitado para realizar diferentes trámites y consultas.

La gestión es gratuita y online , por lo que no es necesario acudir personalmente a una oficina. Además, quienes necesiten obtenerla pueden realizar el procedimiento desde la página oficial de ANSES o mediante la aplicación mi ANSES .

La Certificación Negativa deja constancia de que, al momento de realizar la consulta, la persona no registra determinadas situaciones ante ANSES. Entre ellas se encuentran declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia y aportes correspondientes a trabajadores autónomos, monotributistas o personal de casas particulares.

El comprobante también informa si existe registro de Prestación por Desempleo , programas sociales, Asignación Universal por Hijo , Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares o Progresar . También contempla determinadas prestaciones previsionales y la existencia de obra social.

Además, el documento permite verificar si la persona figura como monotributista social . La información que aparece corresponde a los registros disponibles en ANSES al momento de emitir la certificación, por lo que el comprobante funciona como constancia de la situación registrada en esa fecha.

¿Tiene costo o requiere sacar turno en una oficina de ANSES?

La obtención de la Certificación Negativa es gratuita. El trámite puede realizarse completamente por canales digitales, sin necesidad de pagar una tasa ni contratar intermediarios para obtener el documento.

Tampoco es necesario sacar turno en ANSES para solicitarla. Una vez completada la consulta, el comprobante se genera desde la plataforma digital y puede ser descargado para presentarlo ante el organismo o entidad que lo requiera.

La certificación emitida por Internet no necesita sello ni firma de un agente de ANSES. El documento tiene una validez de 30 días, por lo que conviene solicitarlo cerca de la fecha en que será presentado para evitar que pierda vigencia.

Cómo pedir y descargar la Certificación Negativa por Internet

Para obtener el comprobante, hay que ingresar al sitio oficial de ANSES y buscar la opción correspondiente a la Certificación Negativa. El sistema solicita los datos necesarios para identificar al titular y realizar la consulta en los registros del organismo.

Una vez ingresada la información, la plataforma muestra el resultado de la consulta. Si corresponde emitir la certificación, el usuario puede generar y descargar el comprobante directamente desde Internet, sin trasladarse hasta una dependencia.

El trámite también puede realizarse desde la app Mi ANSES, disponible para dispositivos móviles. De esta manera, el documento puede gestionarse desde el celular y conservarse en formato digital para utilizarlo cuando sea necesario.