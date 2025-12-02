Startup fundada por profesionales de la UBA inventó un instrumento híbrido que promete revolucionar la forma de crear música

nReal Sound presentó un prototipo con aspecto de guitarra que combina la ejecución tradicional con la programación digital. Se propone ampliar las formas de expresión sin perder la sensibilidad humana.

El universo musical quedó a pocos pasos de sumar un hito tecnológico que promete revolucionar la forma de crear música: la startup argentina nReal Sounds, surgida en el ámbito académico de la Universidad Nacional de Buenos Aires , presentó el prototipo del Mixtar , un instrumento híbrido con forma de guitarra que combina la ejecución tradicional con cómputo digital de alto rendimiento.

El proyecto, que nació como una inquietud académica y se consolidó como la primera Empresa de Base Tecnológica de la UBA dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, lleva casi diez años de desarrollo e integra la experiencia científica y técnica de cuatro especialistas que convergen en un mismo objetivo: reinventar la forma de producir y vivir la música.

El Mixtar fue presentado por sus creadores como la llave para abrir un territorio creativo que llevaba más de cuatro décadas sin experimentar una innovación realmente transformadora.

El desarrollo se apoya en metodologías de simulación avanzadas que permiten reproducir el comportamiento físico de las cuerdas y otorgar al instrumento una expresividad comparable a la de guitarras o bajos tradicionales, pero con la versatilidad y la potencia creativa del entorno digital.

“Mixtar es un sistema integrado por un simulador, cómputo basado en multiprocesadores y un controlador con forma de instrumento de cuerdas rasgadas”, explicó Mariano González Lebrero , cofundador de nReal Sounds.

Doctorado en Química e investigador del CONICET, con más de 25 años de trayectoria en simulación de moléculas, González Lebrero detalló que esta nueva arquitectura tecnológica permite generar sonidos ilimitados sin perder la naturalidad de ejecución que caracteriza a los instrumentos acústicos.

“No es lo mismo rasgar que pulsar, golpear o pellizcar. En el mundo digital estas sutilezas suelen perderse, pero con la Mixtar logramos que el sonido refleje fielmente la ejecución con todos sus matices. Aplicamos ciencia y tecnología a la industria de los instrumentos musicales y buscamos crear nuevas herramientas que combinen las capacidades expresivas del mundo analógico con la versatilidad de lo digital”, sostuvo.

La pregunta que dio origen a la fundación de la startup nReal Sound

El origen de la iniciativa surgió de una pregunta que González Lebrero se formuló a sí mismo hace años mientras investigaba en el ámbito químico: ¿qué pasaría si las herramientas utilizadas para simular la dinámica molecular se aplicaban a los instrumentos musicales?

nReal_Sounds_Mariano Gonzalez Lebrero COO El químico Mariano González Lebrero, co fundador de la startup nReal Souds.

Esa intuición derivó en la creación de nReal Sounds dentro de un ecosistema académico que, según afirma, fue clave para abrir puertas y legitimar un proyecto disruptivo.

“Somos la primera Empresa de Base Tecnológica de la UBA. Tener ese respaldo baja muchas barreras, porque ayuda a convencer cuando las ideas son completamente nuevas. Desde 1994 estoy vinculado a la facultad, es mi ecosistema natural. Hoy utilizo mis conocimientos sobre reacciones químicas para desarrollar instrumentos musicales, y esa transversalidad científica demuestra lo que puede lograrse cuando se combinan disciplinas que parecen distantes”, añadió.

Según explicó González Lebrero a Ámbito, el diferencial de la startup radica en tres pilares que definen la propuesta de valor: “La calidad sonora, la gran versatilidad y la expresividad aumentada”.

El equipo fundador se completa Lucas Rubinstein, ingeniero electrónico, docente e integrante del Laboratorio de Electroacústica de la FI-UBA, especializado en acústica, audio profesional y sonido; Esteban Mocskos, Doctor en Ciencias de la Computación, investigador del CONICET y referente en computación de alto rendimiento; y Adrián Niron, contador público, magíster en finanzas corporativas, exdirector ejecutivo de la Agencia I+D+i y conocedor del ecosistema de empresas tecnológicas.

Niron relató que hubo un factor determinante para llevar la Mixtar del laboratorio a una instancia precomercial: la aceleración de la startup por parte de la aceleradora Neutrón.

Además destacó que el mercado global de instrumentos musicales supera los 50.000 millones de dólares anuales y que en la categoría de cuerdas rasgadas no hubo avances de impacto durante muchas décadas.

“La Mixtar se basa en una plataforma de cómputo paralelo de alto valor y utiliza materiales y sensores de gran calidad. El desarrollo tiene una densidad tecnológica superior a la habitual en la industria, pero aun así proyectamos que su precio final será cercano al de una guitarra eléctrica de marca reconocida. Apuntamos a un segmento premium, pero accesible en comparación con otros instrumentos profesionales”, detalló.

Uno de los rasgos más destacados del instrumento es la posibilidad de modificar los parámetros de cada cuerda para alterar su comportamiento físico y generar combinaciones sonoras inéditas.

A esto se suma un software de control que puede ejecutarse en cualquier sistema operativo y que permite crear bancos de sonidos, realizar ajustes finos y expandir las capacidades interpretativas sin depender de equipos externos.

“La Mixtar proporciona una experiencia sonora única que combina la expresividad de los instrumentos tradicionales con posibilidades creativas ilimitadas gracias a la parametrización completa de cada cuerda y a la creación de bancos de sonidos personalizados”, explicó.

El sistema mantiene una respuesta orgánica cercana a la de los instrumentos acústicos, lo que genera una sensación de familiaridad para los músicos y, al mismo tiempo, abre una puerta a nuevas formas de experimentar con la ejecución.

Niron señaló que la versatilidad de las aplicaciones permite que el instrumento sea utilizado tanto por aficionados como por profesionales, productores musicales, escuelas de música, estudiantes y luthiers.

El objetivo, dijo, es construir una comunidad que intercambie ideas, experiencias y bancos de sonidos, acompañada por contenidos formativos, tutoriales y asistencia especializada.

La apuesta de una aceleradora al potencial transformador del proyecto

Por su lado, la aceleradora Neutrón destacó que la apuesta por nReal Sounds responde al potencial transformador del proyecto y al perfil multidisciplinario del equipo. “Nos parece espectacular acelerar a nReal Sounds, ya que combina ciencia de primer nivel con una visión disruptiva para una industria que necesita innovación. El equipo fundador garantiza capacidad de gestión y alto conocimiento tanto científico como musical. Es una gran apuesta para nuestra aceleradora”, afirmó Maximiliano González Kunz, CEO de Neutrón.

Llegó nReal Sounds, la startup que reinventa la forma de hacer y vivir la música_Mixtar Mixtar, el instrumento híbrido inventado por la startup nReal Sound.

La aceleradora se especializa en impulsar etapas tempranas de startups tecnológicas, ofreciendo capital semilla, espacio de trabajo y acceso a mentores expertos para validar modelos de negocio y acelerar el crecimiento.

El prototipo precomercial de la Mixtar ya fue probado por músicos profesionales y reconocidos dentro del ámbito popular y académico, entre ellos Juan Quintero y Yamandú Costa.

Según los fundadores, las respuestas de los artistas fueron extremadamente positivas, tanto por la calidad del sonido como por la capacidad expresiva del instrumento y su facilidad de adaptación a diferentes estilos musicales.

Por otro lado, González Lebrero remarcó el rol decisivo de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la gestación y consolidación del proyecto.

“Nos gustaría destacar el apoyo de la UBA y en particular de la FCEN, que nos brinda un espacio físico y soporte en todo lo que necesitamos para poder llevar adelante nuestro sueño. Actualmente contamos con una patente internacional que protege nuestra innovación y esperamos contar con el prototipo comercial antes de 2027. Para esa fecha proyectamos el lanzamiento de la marca y de nuestro instrumento estrella”, señaló.

También destacó que las pruebas con músicos no sólo validaron el trabajo realizado sino que abrieron nuevas oportunidades de colaboración tanto en el país como en otros mercados, donde existe demanda de instrumentos no tradicionales y altamente personalizables.

De todos modos, aclaró que la visión de nReal Sounds trasciende el lanzamiento de un solo instrumento. La empresa busca posicionarse como referente internacional en innovación musical, fusionando arte, ciencia y tecnología para generar herramientas que expandan la creatividad y acompañen a músicos y productores en un entorno cada vez más digitalizado.

Desde la startup sostienen que la música, como lenguaje universal, necesita dispositivos que amplíen las formas de expresión sin perder la sensibilidad del gesto humano. En ese espíritu, la Mixtar funciona como un puente entre dos mundos que hasta ahora convivían de manera separada: la riqueza orgánica del instrumento tradicional y la flexibilidad infinita del sonido digital.