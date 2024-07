La fortuna que apostó Conor McGregor a que la Argentina ganará la Copa América

El irlandés no dudó y se la jugó por la albiceleste, desembolsando una enorme cantidad de dinero. Mirá.

La suma millonaria que apostó Conor McGregor por la Selección Argentina

En su cuenta de X (ex Twitter), Conor McGregor no dudó a la hora de apostar y desembolsó ni más ni menos que u$s365.000 por el equipo de Lionel Scaloni: "Los campeones de la Copa del Mundo Argentina pretenden seguir los pasos de The Mac y convertirse en campeones campeones levantando el trofeo de la Copa América. ¡El OG Champ Champ está detrás de ti!", compartió el luchador que, en caso de acertar, se apoderará de u$s1.000.000.