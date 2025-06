Entre Hollywood, inversiones tecnológicas y redes sociales: de cuánto es la fortuna actual de Will Smith

Antes de llegar a ser uno de los nombres más reconocidos de la industria del entretenimiento, Will Smith dio sus primeros pasos en el mundo artístico con una carrera musical que rápidamente lo catapultó a la fama. Con el tiempo, logró ampliar su trayectoria y convertirse en un referente tanto en la pantalla como fuera de ella.

Hoy, su nombre está asociado al éxito en diversas áreas: cine, televisión, música y hasta redes sociales. Esta amplia variedad de actividades lo llevó a construir una riqueza impactante que no para de crecer año tras año.

Will Smith y su familia..webp Will Smith y sus hijos (Willow, Jaden y Trey).

¿Quién es Will Smith?

Will Smith nació el 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia, Estados Unidos. Comenzó su carrera artística como rapero bajo el seudónimo "The Fresh Prince", y alcanzó gran popularidad hacia fines de los años 80. El salto a la televisión no tardó en llegar, y su protagónico en la exitosa comedia "El príncipe del rap" consolidó su imagen a nivel internacional.