El multimillonario que destronó a Mark Zuckerberg y lidera el ranking de Forbes con 18.000 millones de dólares

El magnate tecnológico consiguió acabar con el reinado del creador de Facebook, y su estrategia al día de hoy sorprende a todos los expertos.

El mundo de la tecnología tuvo distintos reyes a la hora de hablar de los rankings de los que más miles de millones acumularon. Pero durante más de una década, quien lideró sin tener competencia alguna es Mark Zuckerberg, quien encontró un rival que lo destronó con una estrategia única.

Lejos de ser ambicioso, apostó por su propio proyecto y llevó a cabo una forma de negocio tan arriesgada como exitosa. Aun con muchos sin entender cómo fue capaz de realizar semejante apuesta con su propio patrimonio, consiguió desplazar al creador de Facebook de un reinado que parecía imposible de vencer.

Edwin Chen Forbes Chen, de un perfil bastante bajo pese a los millones que posee, consiguió generar mucho dinero con una arriesgada estrategia. Forbes La historia de Edwin Chen, el líder del ranking multimillonario Edwin Chen comenzó como ingeniero de software y científico de datos en las empresas más poderosas del sector: diseñó algoritmos para la publicidad de Facebook, optimizó el buscador de Google y trabajó en los sistemas de recomendación de Twitter. Esa experiencia privilegiada le permitió ver lo que nadie más veía: que la inteligencia artificial, por más avanzada que fuera, fallaba estrepitosamente al entender el lenguaje humano sin ayuda.

Con ese diagnóstico claro, fundó Surge AI, una compañía dedicada a la "infraestructura de datos". Su negocio consiste en venderle a los gigantes tecnológicos la capacidad de "educar" a sus modelos de lenguaje. A través de equipos humanos calificados, su empresa revisa, corrige y etiqueta la información que usan ChatGPT o Claude, enseñándoles a detectar el sarcasmo, evitar respuestas tóxicas y reducir las alucinaciones.

El gran giro de su historia fue su decisión financiera al momento de emprender. En lugar de salir a pedir dinero a los fondos de capital de riesgo, decidió financiar el arranque de la empresa con sus propios ahorros, acumulados tras una década de sueldos ejecutivos y bonos en acciones de las "Big Tech". Esta estrategia, conocida como bootstrapping, implicó un riesgo personal enorme, pero le permitió evitar la entrada de socios externos.

Embed - Surge CEO & Co-Founder, Edwin Chen: Scaling to $1BN+ in Revenue with NO Funding Al no tener inversores a quienes cederles parte de la compañía, Chen mantuvo la propiedad de casi la totalidad de las acciones. Esta jugada maestra explica matemáticamente su éxito: hoy, gracias a que sus servicios son indispensables para el sector, Surge AI alcanzó una valuación de mercado de 24.000 millones de dólares. Al ser el único dueño y no tener que dividir la torta, esa cifra gigantesca es la que lo catapultó directamente a la cima del ranking global. Miles de millones: el patrimonio de Edwin Chen Actualmente, distintos medios especializados señalan que el patrimonio neto de Edwin Chen está estimado en 18 mil millones de dólares. Lo más llamativo de todo esto es que lo consiguió con la estrategia empleada para sacarle la mayor ganancia posible a Surge AI. Su camino hacia el éxito es entendible si se tiene en cuenta su nivel académico. Se formó en el MIT, donde estudió matemáticas, informática y lingüística. Destronó a Mark Zuckerberg, creador de Facebook, de la lista de multimillonarios "hechos a sí mismos" de 39 años o menos, creada por la revista Forbes. El pionero de una de las redes sociales más importantes de la historia la lideró durante 11 años consecutivos hasta la aparición de Chen.

