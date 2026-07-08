Estafó a sus seguidores y les robó u$s1.000 millones: el empresario que pasó de los lujos en New York a 30 años en la cárcel

El caso que expuso un esquema de fraude a nivel mundial con víctimas, bienes de lujo y una trama que sorprendió al mundo.

Durante años construyó una imagen de hombre exitoso , con vínculos políticos, inversiones y un discurso que atrajo a miles de personas. Esa fue la reputación que le permitió captar millones de dólares de seguidores que confiaban en su proyecto y en sus promesas.

Pero el desenlace fue muy distinto al que muchos esperaban, la Justicia de Estados Unidos determinó que detrás de esa estructura funcionaba un fraude gigante que terminó con una condena de 30 años de prisión y el decomiso de una fortuna valuada en cientos de millones de dólares.

Miles Guo, también conocido como Guo Wengui, Miles Kwok, Ho Wan Kwok, "Brother Seven", "The Principal" o "Boss", nació en China y construyó una importante fortuna en el negocio inmobiliario. En 2014 apareció entre las personas más ricas del país asiático , con un patrimonio estimado en u$s2.600 millones , antes de abandonar su país y radicarse en Estados Unidos.

Desde su llegada empezó a presentarse como un empresario opositor al Partido Comunista Chino y ganó una gran cantidad de seguidores mediante redes sociales, transmisiones en internet y diferentes proyectos en medios de comunicación y organizaciones que aseguraban promover la democracia. Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre 2018 y 2023 impulsó distintas iniciativas que sirvieron para recaudar más de u$s1.000 millones entre miles de inversores distribuidos en distintos países.

Los investigadores sostuvieron que primero creó organizaciones denominadas Fundación Estado de Derecho y Sociedad Estado de Derecho donde afirmó haber aportado personalmente u$s100 millones para fortalecer la confianza de quienes respaldaban sus iniciativas.

Más adelante lanzó una oferta de acciones para GTV Media Group y cuando esa operación comenzó a recibir el seguimiento de los organismos reguladores estadounidenses, aparecieron otros mecanismos para captar fondos. Entre ellos figuró G|CLUBS, un programa que reunió u$s240 millones mediante membresías que prometían futuros beneficios y participaciones accionarias. Otra de las propuestas consistió en préstamos destinados a simpatizantes de su movimiento, lo que sumó u$s100 millones adicionales.

El millonario estafó a miles de personas. Gentileza - Helayne Seidman

En 2021 apareció Himalaya Exchange, una plataforma que promocionaba los activos digitales H Coin y H Dollar. Durante el juicio, los fiscales aseguraron que esos instrumentos no funcionaban sobre una tecnología blockchain auténtica y que las supuestas reservas de oro que los respaldaban nunca existieron.

El caso llegó a juicio y, tras siete semanas de audiencias, un jurado lo declaró culpable en julio de 2024 por conspiración, fraude electrónico, fraude bursátil y lavado de dinero. Finalmente, el 29 de junio de 2026, una jueza federal de Manhattan le impuso una pena de 30 años de prisión, al considerar que aprovechó la confianza de personas que apoyaban su discurso político y terminaron perdiendo grandes sumas de dinero.

Los millonarios lujos confiscados

Mientras miles de seguidores invertían en sus proyectos, la investigación determinó que parte del dinero financiaba un estilo de vida muy diferente al que el empresario exhibía públicamente. Entre los bienes que quedaron bajo la orden de decomiso figura una propiedad en Nueva Jersey valuada en u$s26,5 millones, además de un Lamborghini, un Rolls-Royce Phantom, un Bugatti y un yate adquirido por u$s2 millones.

Los fiscales también señalaron compras de muebles de alto valor y un Lamborghini de u$s832.000, junto con otros vehículos deportivos adquiridos para integrantes de su familia. Antes de la sentencia, las autoridades estadounidenses ya habían recuperado más de u$s630 millones entre 2022 y 2023, luego del fallo el tribunal ordenó la confiscación de u$s889 millones adicionales considerados producto de las maniobras ilegales.

En cuanto al destino de sus miles de víctimas, la investigación oficial sostuvo que todos esos recursos confiscados se van a destinar al proceso de compensación económica para las personas que participaron de los distintos programas financieros impulsados por Guo.