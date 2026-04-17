El emprendedor que casi vende su negocio y hoy tiene una fortuna de más de 5 mil millones de dólares

Un rechazo fue todo lo que este empresario necesitó para iniciar un proyecto que hoy domina los hogares de todo el mundo.

Este emprendedor no permitió que el rechazo lo desalentara y terminó creando un imperio.

Para los emprendedores, muchas veces lo que al principio parece un intento fallido puede transformarse en el punto de partida para cambiar su historia . Ese es exactamente el caso de uno de los empresarios más influyentes de las últimas décadas, que modificó la industria del entretenimiento y forjó una fortuna de miles de millones .

De todas formas, su historia no se apoya solo en el éxito, sino también en momentos de incertidumbre . El pasó por una propuesta ignorada, un modelo de negocio que no generaba certezas y un mercado que todavía no estaba listo, pero todo eso marcó el inicio de un proyecto que llegó a la casa de todos .

Nacido en Boston en 1960, Reed Hastings pasó por muchos altibajos antes de llegar a crear una de las compañías más grandes del mundo. Tras finalizar sus estudios, trabajó en distintas áreas relacionadas a la tecnología hasta que encontró su lugar en el desarrollo de software .

El empresario supo entender que el mundo del entretenimiento tenía que cambiar y eso lo llevó a crear la plataforma número 1 en todo el planeta.

Durante los años 90 fundó una empresa llamada Pure Software , que supo crecer exponencialmente y salir a bolsa. Más tarde, tras una fusión millonaria y su posterior salida, quedó con muchos dólares a su favor y bastante tiempo para pensar en su próximo proyecto .

Así fue como en 1997 , junto a Marc Randolph , lanzó Netflix con una propuesta que en ese momento resultaba novedosa: alquiler de películas en DVD por correo . La idea se le ocurrió a partir de su experiencia personal, ya que contaba con muchas multas por devoluciones tardías en los videoclubs y buscaba un mejor sistema para los usuarios.

El modelo llamó la atención instantáneamente y en 1999, la empresa introdujo el sistema de suscripción mensual, que permitía acceder a un catálogo más amplio sin pagar por cada título. Ese fue el cambio necesario para despegar formalmente, pero sin ir tan lejos.

La negativa de Blockbuster: una decisión que casi cambió su vida

A comienzos del 2000, Netflix todavía no era rentable, la empresa acumulaba pérdidas importantes y contaba aproximadamente con 300.000 suscriptores. Ahí Hastings tomó una decisión que pudo haber cambiado todo para su futuro, ofrecer la compañía a Blockbuster.

La propuesta consistía en vender Netflix por 50 millones de dólares y que la plataforma pasara a operar bajo la marca de Blockbuster en el ámbito digital, mientras la cadena mantenía su negocio tradicional. Pero la respuesta fue negativa, ya que desde consideraron que el proyecto no tenía suficiente peso y la descartaron.

Aunque Reed no lo sabía, esto fue lo mejor que le puso pasar. Netflix continuó su camino de forma independiente y apostó a mejorar su sistema de suscripción, mientras que Blockbuster mantuvo su estructura tradicional sin adaptarse a los cambios del tiempo y terminó por desaparecer años más tarde.

Netflix La plataforma revolucionó la manera en la que el mundo consumía series y películas. Gentileza - Netflix

Miles de millones: la explosión de la plataforma

El verdadero salto llegó con la transformación digital, porque a medida que internet mejoró su velocidad y alcance, Netflix dejó atrás el envío de DVDs y se enfocó en el streaming, lo que permitió que la empresa creciera sin parar.

En 2002, la compañía salió a bolsa con un valor inicial de 15 dólares por acción. Pero con el paso de los años, ese número se multiplicó hasta que para el 2020, el precio superó los 500 dólares en su punto más alto. El crecimiento no solo se apoyó en la distribución, sino también en la producción de contenido propio. Esas series y películas originales ampliaron su base de usuarios.

Fortuna de millones: el patrimonio actual de Reed Hastings

Gracias a su participación en Netflix, Reed Hastings acumuló una fortuna estimada en más de 5 mil millones de dólares. El empresario posee millones de acciones de la compañía, lo que lo posiciona entre los empresarios más influyentes del sector tecnológico.

Su salario base es cercano a los 650.000 dólares, a lo que se le suman las compensaciones adicionales que incluyen bonos y acciones. A lo largo de su carrera, también ocupó cargos importantes en otras empresas, como ser parte del directorio de Facebook entre 2011 y 2020, y participar en el consejo de Microsoft durante varios años.