De cuánto es la fortuna de Erling Haaland, el líder de la ilusión de Noruega

A fuerza de goles, contratos millonarios y acuerdos comerciales, el delantero construyó un imperio económico mientras lleva a su selección a una cita histórica.

La promesa noruega que se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del deporte contemporáneo.

Los últimos años de Erling Haaland estuvieron marcados por una velocidad difícil de igualar. El atacante noruego pasó de ser una promesa del fútbol europeo a transformarse en una de las caras más reconocidas del deporte mundial y en una pieza central del proyecto deportivo del Manchester City.

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A los 25 años, el delantero ya acumula récords individuales, títulos y un enorme patrimonio millonario . Su imagen trasciende las canchas: protagoniza campañas publicitarias, firma acuerdos con marcas internacionales y genera un impacto económico que lo ubica entre los futbolistas mejor remunerados del planeta .

El Mundial 2026 también representa un momento especial. Después de casi tres décadas de ausencia, Noruega volvió a una Copa del Mundo y Haaland asumió el papel de referente absoluto de una generación que busca dejar una huella propia. Sus actuaciones en el arranque del torneo alimentaron la ilusión de un país entero.

De bajo perfil y con una humildad que lo caracteriza, Haaland trasciende récords en el fútbol mundial.

Erling Braut Haaland nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, mientras su padre, Alf-Inge Haaland, desarrollaba su carrera como futbolista profesional en el país británico. Sin embargo, siendo muy pequeño, la familia regresó a Noruega y se instaló en Bryne.

Fue justamente en el club Bryne FK donde comenzó a mostrar un potencial fuera de lo común. A pesar de competir contra chicos de mayor edad, sobresalía por una combinación poco habitual: una potencia física extraordinaria y una velocidad impropia para su estatura.

Su progresión fue meteórica. Luego pasó por Molde FK bajo las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer y, posteriormente, desembarcó en el Red Bull Salzburgo de Austria. Allí empezó a captar la atención internacional gracias a sus actuaciones en la Champions League.

El siguiente paso fue el Borussia Dortmund. En Alemania terminó de consolidarse como uno de los mejores delanteros del planeta gracias a una capacidad goleadora que rompía estadísticas cada fin de semana.

Aunque los números impresionan, varios analistas coinciden en que una de sus mayores virtudes es la regularidad. Mantener semejante nivel durante tantos años consecutivos es uno de los desafíos más complejos para cualquier futbolista de élite.

Erling Haaland Con uno de los contratos mejores pagos en el fútbol, el Manchester City apostó por el talentoso delantero hace unos años. Instagram Erling Haaland

Su fichaje al Manchester City y el reconocimiento mundial

En 2022, Manchester City ejecutó la cláusula de salida de Haaland y cerró una de las incorporaciones más importantes del mercado europeo. El impacto fue inmediato. Bajo la conducción de Pep Guardiola, el delantero pulverizó registros históricos de la Premier League y se convirtió en el principal argumento ofensivo del equipo inglés.

Su capacidad para definir dentro del área, atacar los espacios y sostener un promedio goleador altísimo lo transformaron en un fenómeno global. Las camisetas con su nombre se multiplicaron en todos los continentes y su presencia comercial creció a la misma velocidad que sus conquistas deportivas.

Además de su salario, Haaland construyó una importante fuente de ingresos a través de acuerdos con compañías internacionales vinculadas a la indumentaria deportiva, videojuegos y productos de consumo masivo.

Las cifras exactas de sus contratos privados no siempre son públicas, algo habitual en el mundo del fútbol. Sin embargo, distintos reportes especializados estiman que su paquete anual entre sueldo, derechos de imagen y bonificaciones puede superar los u$s64 millones.

El regreso del país: su primera Copa del Mundo con Noruega

La participación en el Mundial 2026 quedó grabada como un acontecimiento histórico para Noruega. El seleccionado escandinavo no disputaba una Copa del Mundo desde Francia 1998. Haaland llegó como el gran emblema de un plantel que también cuenta con la presencia de Martin Ødegaard. La dupla despertó expectativas tanto dentro como fuera del país.

El comienzo fue prometedor. El delantero marcó cuatro goles en sus dos primeros partidos y ayudó a que Noruega avanzara a la fase eliminatoria por primera vez en 28 años.

El patrimonio de Erling Haaland

La fortuna de Erling Haaland está estimada en u$s70 millones. Ese capital surge de salarios deportivos, premios por objetivos cumplidos, derechos de imagen y contratos publicitarios.

Su vínculo con Manchester City se ubica entre los más lucrativos del fútbol europeo. Algunas estimaciones indican que percibe alrededor de u$S27 millones anuales solamente en concepto de salario base, aunque la cifra total aumenta considerablemente con incentivos adicionales.

El delantero también invierte en propiedades y mantiene una estrategia financiera relativamente discreta, lejos de la exposición permanente que muestran otras estrellas del deporte.