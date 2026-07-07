El invento que todos van a querer tener en casa: un robot que ordena la habitación, dobla la ropa y tiende la cama solo + Agregar ámbito en









Este aparato llegó para instalarse en los hogares y acabar con los quehaceres diarios que sobrecargan la jornada de cualquiera.

Con un diseño que recuerda a un reconocido personaje, este aparato resolverá los problemas de muchos hogares Weave Robotics

Volver al hogar después de un día de trabajo y encontrarse con la ropa amontonada, los platos sin lavar y la cama sin hacer es una situación que desgasta a millones de personas. Por eso, la promesa de un aparato que resuelva el desorden de manera automática ya capta la atención de todos alrededor del mundo.

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La industria tecnológica viene ensayando desde hace tiempo con esta problemática, pero la mayoría de las veces todo quedaba en proyectos experimentales que nunca llegaban a los hogares. Sin embargo, apareció un invento que busca instalarse en las viviendas para encargarse de los quehaceres cotidianos sin necesidad de realizar ningún esfuerzo.

El diseño está inspirado en un reconocido personaje de Disney. Weave Robotics De que se trata el tierno robot que ya es furor El aparato se llama Isaac 1 y fue diseñado por la empresa Weave Robotics con una estética pensada para integrarse al hogar y evitar parecerse a una máquina industrial. Su aspecto imita las líneas de Baymax, el conocido personaje animado de Disney, gracias a una cabeza redondeada con ojos discretos.

Para moverse por los distintos ambientes utiliza una base con ruedas y un brazo telescópico central que estira su altura desde los 0,90 metros hasta el 1,75 metros. Esta flexibilidad resulta clave, ya que le permite alcanzar un estante alto o agacharse a juntar un objeto del suelo sin perder el equilibrio ni golpear los muebles.

Este modelo representa un salto importante frente a la primera versión que la firma mostró hace apenas cinco meses, la cual era una estructura fija que parecía ensamblada con repuestos genéricos. Aquel antecesor solo servía para estar parado frente a una mesa doblando remeras, una diferencia abismal con el diseño actual que recorre las habitaciones de manera independiente.

Un hogar impecable: las funciones de orden automático y características del invento A la hora de trabajar, el robot se encarga de juntar juguetes, acomodar almohadones, clasificar la ropa limpia y estirar las sábanas hasta dejar la cama tendida. Lo llamativo es que hace todo esto sin utilizar “dedos” mecánicos, sino dos pinzas diseñadas exclusivamente para sujetar telas y objetos chicos con total firmeza. El rendimiento del sistema ya se puso a prueba en hogares, donde las unidades sumaron más de 2000 horas de trabajo y procesaron unos 450 kilos de ropa por semana. De todas formas, el objetivo de la compañía es lograr que el dispositivo sea totalmente autónomo y no necesite ayuda externa, algo que planean resolver a través de futuras actualizaciones de software. El principal debate alrededor del invento surge cuando la máquina se traba con tareas complejas y necesita que un operador de la empresa se conecte de forma remota para continuar. Este asistente observa a través de las cámaras del equipo para destrabar la situación, un punto que genera dudas sobre la privacidad de los usuarios al tener a un extraño mirando el interior de la casa. Para quienes deseen incorporar este asistente, el costo se fijó en un pago inicial de u$s8.000, existiendo también una alternativa de suscripción mensual de u$s449. Además, el sitio web permite asegurar una unidad mediante un depósito de u$s250 para recibir el dispositivo una vez que se inicie la distribución global del producto.

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