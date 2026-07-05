De cuánto es la fortuna de Buddy Valastro, el pastelero más famoso del mundo

Su historia combina tradición familiar, televisión y negocios que transformaron un emprendimiento local en una marca de alcance internacional.

Entre recetas, desafíos y una historia de esfuerzo, construyó un camino que lo hizo conocido en todo el mundo.

La repostería suele asociarse con recetas, creatividad y técnica, pero en algunos casos también puede convertirse en un fenómeno mediático. Ese fue el camino que recorrió Buddy Valastro , quien pasó de trabajar en la panadería familiar a construir un imperio de millones .

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Su nombre ganó notoriedad gracias al programa Cake Boss , una producción que mostró el día a día de una pastelería donde los desafíos parecían no tener límites. Tortas gigantes, pedidos extravagantes y el trabajo en familia fueron algunos de los ingredientes que atraparon a millones de espectadores.

Con el paso de los años, Valastro amplió sus negocios mucho más allá de la televisión . Entre locales gastronómicos, licencias comerciales, libros y nuevos proyectos, logró consolidar una carrera que lo ubica entre los chefs más exitosos del mundo del entretenimiento.

Con una carrera construida durante décadas, se convirtió en una de las caras más reconocidas de la televisión gastronómica.

Bartolo "Buddy" Valastro Jr. nació el 3 de marzo de 1977 en Hoboken, estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Es hijo de inmigrantes italianos y creció rodeado de la tradición pastelera que caracterizaba a su familia.

Desde muy pequeño comenzó a colaborar en Carlo's Bakery , la histórica panadería fundada en 1910 que décadas después se convertiría en un verdadero atractivo turístico. Allí aprendió los secretos del oficio junto a su padre, Buddy Valastro Sr. , quien le transmitió los conocimientos que marcarían el rumbo de su carrera.

Cuando tenía apenas 17 años, la muerte de su padre lo obligó a asumir una enorme responsabilidad. Con la ayuda de su madre y de sus hermanas, tomó las riendas del negocio familiar y trabajó para mantener vivo el legado de la pastelería.

Durante esos primeros años se enfocó en perfeccionar las recetas tradicionales italianas y en desarrollar tortas cada vez más elaboradas. Esa combinación entre experiencia artesanal y creatividad terminó convirtiéndose en uno de los sellos distintivos de Carlo's Bakery.

Su nombre trascendió las cocinas y hoy es sinónimo de uno de los mayores fenómenos de la gastronomía televisiva. Instagram Buddy Valastro

El éxito de Cake Boss y el reconocimiento mundial

El gran salto llegó en 2009 con el estreno de Cake Boss, el reality emitido por TLC que abrió las puertas de Carlo's Bakery a millones de televidentes. Cada episodio mostraba cómo Buddy y su equipo aceptaban pedidos fuera de lo común: tortas inspiradas en edificios, vehículos, animales o celebraciones masivas que exigían semanas de trabajo y una gran coordinación entre pasteleros, decoradores y escultores de azúcar.

El programa rápidamente se convirtió en un éxito internacional y fue emitido en decenas de países, incluida Argentina. La personalidad carismática de Buddy, los conflictos cotidianos con su familia y la espectacularidad de las creaciones hicieron que la audiencia creciera temporada tras temporada.

El impacto televisivo también impulsó la expansión comercial de la marca. Carlo's Bakery abrió nuevas sucursales en distintas ciudades de Estados Unidos y luego llegó a otros mercados mediante franquicias y acuerdos comerciales.

A ese crecimiento se sumaron otros programas protagonizados por Valastro, como Kitchen Boss, Buddy's Bakery Rescue y Buddy vs. Duff. También publicó libros de cocina, lanzó líneas de productos para repostería y participó en numerosos eventos gastronómicos alrededor del mundo.

El pastelero estadounidense logró llevar un emprendimiento familiar a una dimensión que pocos imaginaban. Instagram Buddy Valastro

En 2020 sufrió una grave lesión en una mano tras un accidente doméstico con una máquina de bowling instalada en su casa. El episodio puso en duda su continuidad como pastelero, ya que debió atravesar varias cirugías y una extensa rehabilitación.

Aunque reconoció que recuperar completamente la movilidad era un desafío complejo, logró volver progresivamente al trabajo y continuar al frente de sus proyectos.

El patrimonio de Buddy Valastro

Buddy Valastro posee una fortuna estimada en u$s10 millones. Ese patrimonio se construyó gracias a una combinación de ingresos provenientes de la televisión, las ganancias de Carlo's Bakery, la apertura de nuevos locales, la venta de libros y los acuerdos comerciales vinculados con su imagen.

A diferencia de otros cocineros que concentraron su actividad exclusivamente en restaurantes, Valastro desarrolló un modelo de negocios diversificado. Su marca personal se extendió hacia productos para cocina, espectáculos en vivo, contenidos audiovisuales y experiencias gastronómicas que fortalecieron sus ingresos con el paso de los años.